歐國盃｜英格蘭讓足球回家？揭熱血神曲《Three Lions》背後意義

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-08 19:47

7月8日的全球熱話，必定是英格蘭擊敗丹麥殺入決賽，自1966年世界盃以來，「三獅軍團」歷史性地躋身國際大賽的決賽，各位英格蘭球迷終於能夠大嗌「Football's coming home」！

支持英格蘭的球迷，必定有聽過金句「Football's coming home」，不過很多人都以為這句「足球回家」的說話只是球迷希望獎盃能夠返回足球發源地英格蘭，但其實這句話意思藏著更深層意義。

英格蘭以2:1淘汰丹麥，歷史性地躋身國際大賽的決賽。（Getty Images）

距離1966年以主辦國身份奪得世界盃冠軍，英格蘭沒有再贏過任何國際大賽。30年後，1996年英格蘭主辦歐洲國家盃，冠軍卻被德國捧走，三獅軍團一直處於低迷的狀態。熱愛足球的英國歌手David Baddiel、Frank Skinner及樂隊The Lightning Seeds，創作了《Three Lions》這首唱到街知巷聞的聖曲。

It's coming home It's coming home It's coming Football's coming home 《Three Lions》

歌詞表達了球迷對作為足球出產地的英國，55年來都未能讓足球回家的悲痛，更在歌詞和MV畫面中道出英格蘭的慘況。詞中的「Thirty years of hurt / Never stopped me dreaming」（30年來的傷痛 從未阻止我做夢），證明了即使球迷知道英格蘭不會勝出，都不會停止支持，對國家隊抱有希望。歌曲發布後立即登上英國流行曲排行榜的冠軍，更成為了球迷對三獅軍團有機會躋身國際賽事決賽時的必唱神曲。

英格蘭以2:1淘汰丹麥，歷史性地躋身國際大賽的決賽。（Getty Images）

由於英格蘭多年來在國際賽事的成績未如理想，《Three Lions》發布至今25年都被外界認為是自大的口號。去到2018年，英格蘭在世界盃奪得殿軍後，球迷更以「Football's coming home」來自嘲。直至今屆歐國盃，看到英格蘭為大家帶來曙光，球迷深信足球終有回家的一天。

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