林峯簽華納後撞正疫情等到今年先出歌　MV冇露面網民歎美中不足

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-08 17:24

相信近日的樂壇焦點，都離不開昔日唱過《愛不疚》、《愛在記憶中找你》等經典作的林峯，他在今日（8/7）正式宣布加盟華納唱片，並派上首支廣東單曲《唱情歌的人》。今次華納在宣傳上也搞搞新意思，早在兩日前於社交平台放上三張照片，只留下曲詞編監班底資料，讓大家競猜誰是相中人。只是照片一出，網民都紛紛猜中林峯即將出新歌，甚至惹起大批傳媒詢問。

其實林峯早在2020年已經與華納簽約，不過在疫情下雙方未能找到適合時機對外公佈，直到今日才透過新歌宣告回歸樂壇，同時對外公開這個好消息。林峯坦言最近才開始錄製新歌，期待日後陸續推出更多作品：「其實加盟華納唱片已經一段時間了，因為疫情的關係，只是一直到最近才有機會錄歌，所以跟他們團隊已經合作了一段時間，也已經有一定的默契。唱片公司已經找了很多自己從未合作過的音樂人合作，即將會陸陸續續推出很多新歌，希望會有更多新鮮感給大家。」

原來林峯上年已經同華納簽約，不過直到最近先有機會入錄音室做歌。

《唱情歌的人》正如林峯所說，除了邀得Johnny Yim（嚴勵行）和舒文再度合作外，更邀得林家謙為新歌作曲，歌詞則由張楚翹執筆。他表示新歌時特別為久候他的歌迷度身訂造，是首溫暖系作品，自己也非常喜歡：「《唱情歌的人》是一首旋律及歌詞都很感動的歌曲，也很耐聽，希望引起歌迷的共鳴。演繹林家謙創作的這首歌，難度非常之高，音調不停轉來轉去，很有挑戰性。」他希望今次透過歌曲答謝一直支持他的每一位，經過高高低低仍然為他而留下，繼續信任他。歌詞亦存在着一種盼望，鼓勵大家不要忘記身邊總會有相信你的人。不過MV由同屬天高娛樂的師弟胡卓希（Jason）擔任男主角，女主角則是華納新人張蔓姿（Gigi）的孖生妹妹張蔓莎（Sabrina），沒有林峯身影，令不少歌迷慨歎有點美中不足。

新歌邀得林家謙參與作曲部份，林峯直言新歌具挑戰性。（資料圖片）

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