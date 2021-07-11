張敬軒為網台電影唱主題曲兼客串　與男扮女裝工人姐姐對戲超搞笑

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-11 21:30

繼《俏郎君》和《Sweet Escape》後，張敬軒今日正式將大碟《The Brightest Darkness》內第三主打《重頭開始》派台，新歌由林家謙作曲，是他在7月第4首創作作品。新歌之所以成為焦點，是因為作品成為網台「FHProduction」近日推出的電影《暗戀》主題曲，MV以電影中出現過的鏡頭為主，雖然未見軒仔身影，但影片在YouTube推出不足一日已有近70,000人觀看，登上音樂發燒影片排行第5。

軒仔今日推出第三主打《重頭開始》，是網台「FHProduction」電影《暗戀》主題曲。（MV截圖）

更令人驚訝的是，原來軒仔在《暗戀》中客串登場。在劇情需要下，軒仔需要還原真實情節，在軒仔創作時，工人姐姐就要為他煮早餐。可惜在人手短缺下，「工人姐姐」要由男生男扮女裝，結果「工人姐姐」不但將白麵包放在胳肋底加熱，更用口吹氣為軒仔降溫，畫面相當搞笑。而製作團隊在背景音樂上亦花盡心思，在45分鐘內就出現18首軒仔的名作，可見他們非常有誠意。

軒仔在電影中爆笑客串。（影片截圖）

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