ERROR新歌MV請索女性感上陣自肥　歌詞背後暗藏出道兩年半辛酸

ERROR昨日（12/7）推出新歌《我們不Chok》，並在昨晚10時發佈MV。新歌由保錡夥拍過往一直合作的獨立音樂人JNYBeats和Delta.T（蛋撻頭）一同創作，風格聽起來與保錡過去的個人單曲類近，又與過往由主流音樂人創作的《我們不碎》、《我們很帥》、《I Promise》等作品不同。據JNYBeats所述，新歌其實在8個月前已經錄好，直到今日終於推出。而保錡也在Instagram直言：「有些人常常跟我說，我作的歌不好聽，我明白的。我不能夠做到最好，但我會努力做得更好，因為這是我喜歡的夢。」

ERROR新歌與前Dusty Bottle成員JNYBeats合作。（JNYBeats Instagram圖片）

相比上次眾籌失敗，結果要「無制限OT編集団」在無收取任何薪酬下義務拍攝，《我們不Chok》的MV既有豪華Disco背景，又請到Rose Ma（馬俊怡）、《口罩小姐》「孖四」張凱莎（Belle）、「服務員」溫穎琦（Ollie）等模特兒在MV亮相，可見ERROR現時已經有足夠Budget讓四子在MV中自肥。

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扮小丑為咗氹你開心 《我們不Chok》- ERROR

不過在City Pop的輕快節奏背後，相信有不少歌迷都留意到歌詞暗藏洋蔥。ERROR出道兩年半以來，四子一直離不開搞笑諧星形象，未有注視成員之間各自的才華，正如在綜藝節目中爆笑鏡頭以後，「要俊俏地唱歌／迷妹不爽／雞蛋起勢掉我」，只要四子正正經經地唱歌，就好像為觀眾提供一個廁所位。Delta.T在副歌中也明確交代ERROR現時心願：「將我搞笑都埋藏，保證可以欣賞更多。」

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