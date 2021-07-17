MIRROR夏日企劃｜JER柳應廷重生三部曲　《砂之器》呼應《狂人》

MIRROR夏日企劃第二擊登場！（Mirror FB圖片）

MIRROR夏日企劃第二擊登場！繼盧瀚霆（Anson Lo）後，成員柳應廷（Jer）再度攜手「狂人班底」小克、王雙駿，推出「重生系列」二部曲《砂之器》。Jer表示新歌以親情為題，希望提醒聽眾珍惜眼前人：「同家人相處難免會有不愉快，我哋係咪可以主動踏出一步、講一聲對唔住，去緩和雙方關係呢？唔好等到錯過，先學識珍惜身邊人。」

柳應廷（Jer）再度攜手「狂人班底」小克、王雙駿，推出「重生系列」二部曲《砂之器》。

新歌呼應《狂人》

承接《狂人日記》，「重生三部曲」的第二生《砂之器》，講述前世情人約定來生以母子相見，即使角色更改、但血脈相連，Jer透露新歌暗藏小巧思：「歌曲前奏其實都係緊接《狂人》尾段，希望用少少嘅承接去串連成件事。」

有別於上次的瘋狂演繹，Jer笑言今次MV比較「貼地」，劇情亦偏向生活化，其中與失智母親上演的親情戲碼，令他直呼難忘：「MV最後一幕，講到失智嘅媽媽做住一啲好愛我嘅事情，望住佢嘅背影，我有好多後悔，所以我要喺凝結嘅空氣下同佢道歉。其實無聲嘅『對唔住』威力最大，我都培養咗好耐情緒，先做到嗰個感覺。」提到MV當中一幕喊戲，Jer亦坦言全靠家人打開淚腺：「當日我真係諗住自己嘅媽媽，最近因為工作，少咗返屋企，冇見一排發現佢嘅白頭髮同皺紋都多咗；所以拍攝時代入真實嘅畫面，就好容易喊得出。」

Jer柳應廷透露新歌暗藏小巧思：「歌曲前奏其實都係緊接《狂人》尾段，希望用少少嘅承接去串連成件事。」

冀MV呈現電影感

向來被視為團隊的「品質保證」，Jer認為歌曲和MV有著千絲萬縷的關係，開拍前亦不時與導演開會，希望呈現電影感：「平時聽歌除咗專注喺音樂上面，我覺得畫面都好有幫助，點樣透過鏡頭引導觀眾思考，又要喺短短四分零鐘帶出訊息、講故事，其實真係好難，所以事前都要同導演傾劇本；另外我都有提早到場，睇下大家嘅演出，希望可以將佢哋嘅感覺，放喺自己嘅角色入面。」