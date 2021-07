「唔開心邊有分大同細?」這句來自衛蘭《It’s OK To Be Sad》MV的金句,放在校園生活內同樣合適,尤其對於DSE考生而言,作品確實能幫助他們找到情緒出口。在放榜前夕,華納唱片就與一個線上學習平台合作,將《It’s OK To Be Sad》拍成校園版MV,記錄同學們遇到的情緒問題。

新版MV正視學生之間遇過的情緒問題。

在MV中,楊淇飾演的中文老師正為學生上口試練習課,但因今年中文科口試取消,校方只能取消練習課。在最後一課,楊淇希望5位學生分享目前令自己難過的事。既然學生背景不同,經歷的悲傷亦截然不同,有的面對欺凌問題、有的自責讀書成績未如理想、有的因同學移民而感到孤單、有的對未來感到迷惘等,對於即將放榜的DSE考生來說特別有共鳴。

除了拍製《It’s OK To Be Sad》的校園劇場版MV外,華納旗下6位歌手Dear Jane、衛蘭、衛詩、陳蕾、張蔓姿、及MC張天賦也化身成「聲級導師」,透過最新主打歌或過往貼題之作,特別準備6段錄音,向6種還在堅持的學生致敬。