Serrini孖太極唱蘇菲亞的波霸珍珠奶茶　Joey Tang蝦碌唱錯惹尷尬

最新一集的Music Panda終於被網民集氣成功，請到「嗰條女」Serrini 梁嘉茵 、太極鄧建明Joey 及雷有輝 Patrick一起jam 歌。Serrini 在節目中特意裝扮成太極1983 年紅色跑車 MV 造型，還有模仿Joey Tang髮形，給現場人員帶來不少歡笑。

Serrini （梁嘉茵） 、太極鄧建明（Joey） 及雷有輝 （Patrick）出席Music Panda jam 歌。

太極於8月舉行演唱會，一向想法很多的Serrini，KB（李健宏）現場問如果是太極導演，Serrini會怎樣籌劃，她說：「我想太極玩變裝，好多閃粉個種，華麗搖滾，我成日聽D人問，你可唔可以減肥，著少d 緊身衫，我心諗關你鬼事咩....」閒聊過後，節目一開始Serrini便和太極合唱《紅色跑車》已驚艷網民，留言力讚：「毫無違和感」「痴痴地」，「一聽紅色跑車我發現條女唔再配做缺氧系女歌手」，「有天后氣場」等等。

呢集笑點真係好多。

不過到太極和Serrini合唱重新編曲的「蘇菲亞的波霸珍珠奶茶 多名店員版 」時候，Joey扮店員和唱，問：「小姐冇奶啦」即場笑到大家停下音樂，唱不下去。這個新版播出後，被網民要求獨立剪出來重溫，另外太極乘Serrini的「網絡安全穩患」，絕對是全晚節目高潮，Joey手彈結他，再加雷有輝一齊和唱，重新編曲，聽出耳油，拍爛手掌。

另外談到近年最HIT的唱作人，必定有林家謙，而Serrini和林家謙經常互相稱對方是「仇家」，在場的主持們問到Serrini有關林家謙的事情，Serrini很快拒絕回答，更表明二人已經「割席」，用「一啲都唔熟」來形容二人關係，不過他們是不是「仇家」，歌迷心中必定是相當了解。這影片上載到YouTube後，短短一日已經超過十萬點擊率，同時可見「呢條女」人氣相當強勁。

早前林家謙到Serrini演唱會做嘉賓。（劉智源攝）

同場加映

Serrini演唱會｜唔強求MIRROR成員做嘉賓：好似林生咁唔肯就唔請

+ 6