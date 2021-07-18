【聲夢傳奇】冼靖峰為決賽挑戰自彈自唱：每次有新觀眾都彈錯

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》在明晚（19/7）進行決賽，冼靖峰（Archie）今日現身電視城參與綵排。昨晚播出的總決賽，Archie與何晉樂（Rock）合唱，最後宣布雙雙進入決賽當刻興奮得互相擁抱，被視為二人冰釋前嫌的象徵。Archie坦言：「可能我哋之前唔講呢啲，心入面係有唔鍾意大家嘅地方，但係都有欣賞大家嘅地方，只不過冇講到大家欣賞嘅嘢，好似關係好差，但係當講埋呢啲嘢，關係就會好咗好多。其實係影響埋唱歌，我覺得對比其他兩組，我哋嘅聯繫係重好多。」

至於二人相擁一刻，Archie笑言：「好似有人講過話我哋興奮過『屯馬開通』，哈哈！不過真係好興奮，因為我要短時間內要練好兩首歌，大家壓力好大，唔想輸。」他坦言當時在後台曾與Rock討論是否應該留力攜手晉級，最後決定要全力以赴：「其實我哋輸得少就可以，於是就諗，我哋一齊做得好，未必可以做到13:12，但係一齊唱得差就有機會。但係大家都覺得唔好，要盡力，最後我哋都發揮得好，所以就有呢個比數。」

Archie希望尋求突破，透露將在決賽中自彈自唱，不過他坦言信心不大：「其實每一次有新嘅觀眾，我都會彈錯。可能彈第二、三次就冇事，但係每次有新觀眾睇住就肯定會錯。但係我唱歌老師真係好好，隔一排就畀啲新嘅觀眾我，有啲係朋友，有啲係唱歌老師嘅其他學生。」他又指其餘10位學員已經「下令」，要求自己減少大聲講話的時間，好好保護聲帶。