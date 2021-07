無綫(TVB)歌唱節目《聲夢傳奇》今晚(19/7)舉行決賽,五強炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、冼靖峰(Archie)和何晉樂(Rock)力爭冠軍寶座。節目甫開始就有5位學員及一眾星級導師獻唱節目主題曲,其後有莫文蔚(Karen)驚喜助陣,唱出其經典歌《The Way You Make Me Feel》為學員打氣!最後Karen邀請5強學員上台,並寄語學員盡情享受舞台:「今晚個舞台係屬於你地5位,盡情享受,Good luck,加油!」

