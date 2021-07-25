C AllStar演唱會︱林家謙奉獻紅館第一次　全場歌迷陷入瘋狂

一連兩場《C AllStar集合吧演唱會2021》今日（24/7）在紅館舉行，在《安眠詩》後，四子走到台中合唱新歌《留下來的人》，觀眾紛紛拿起手機電筒搖動，不過他們似乎被歌詞打動，一直強忍淚水，最後King更忍不住邊唱邊喊。其後他們繼續唱起On仔的個人作品《重生》，最後9位Funky Heros的小朋友也在台中升起合唱。其後四子換上啡色戰衣，更與小朋友來場Dance Battle，令全場掌聲雷動。當警報聲響起，四子也跳唱新歌《集合吧！地球保衛隊》，及後也延續全場熾熱氣氛，唱起《80後時代曲》，最後On仔更要幫King抹汗。

King唱《留下來的人》時忍不住邊唱邊喊。（劉傳謙攝）

此時四子終於向在場觀眾打招呼：「大家好，我哋係地球保衛隊。」隨後他們再合唱《日暮途遠》，其後On仔似乎意識到整個演唱會氣氛，說：「正所謂『長命火就長命救』，今日就唔完嘅，咪遲啲先救囉！C AllStar演唱會，依家正式開始。」四子隨即用歌聲帶離沉重氣氛，唱起《夜幕天星》，不過此時On仔卻似乎太過輕鬆，竟然忘記了一小段歌詞。隨後四子一同翻唱《日與夜》，為樂迷送上驚喜之餘，也希望將此曲送給監製阿簡。唱到此時，On仔、SoulJase和King突然要用歌形容釗峰。期間唱起《笑哈哈先生》、《廢學》、《叛變格鬥技》等單飛作品，不知不覺間，四子原來用了休團3年間的31首單飛作品組成一段Medley。

C AllStar四子為歌迷帶來一首又一首好歌。（劉智源攝）

四子及後回到台中央，唱起《專業失戀30年》，而在《時光倒流一句話》時，今晚嘉賓林家謙就在台中央升起，不但引發全場觀眾歡呼、尖叫，更在On仔引領下大叫：「林家謙我愛你！」。家謙與C AllStar在新歌《沒明日的恐懼》中結緣，不過今次就無緣一起唱這首新作。今次原來是家謙第一次登上紅館舞台，全場觀眾即以歡呼聲鼓勵他，最後家謙也唱起自己的作品《神奇的糊塗魔藥》。

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當C AllStar再於台上出現時，四子又以一身大自然打扮示人，在《時日如飛》後，又放手給一眾「C AllFans」在座位合唱一段《逾越生死》。唱至《天梯》時，四子更走上升降梯，令位處附近的觀眾感到驚訝。其後他們以《再不再見》作結，不過觀眾當然未肯離開，在倒數10聲後，King即在台上打碟，令全場觀眾紛紛站起來。期間他不但唱起《進擊的生命》，更與其餘三位隊友合唱《IGNITED》、《大同》和《星海》，期間釗峰和On仔也脱去外套騷肌，令SoulJase也不禁大讚：「So hot, so sexy!」之後C AllStar再換上另一套衣服，唱起《iSing》、《差詞》，其後又合唱《薄情歌》、《我們的胡士托》、《我們的電車上》，最後以《此刻無價》作結，此時輪到釗峰忍不住淚水，非常激動。演唱會在兩度Encore下，於晚上11時15分完結。

On仔大騷肌肉。（劉智源攝）