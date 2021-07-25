黃妍冒雨舉行簽名會　為個唱向林奕匡偷師：要恰當儲好觀眾情緒

創作歌手黃妍（Cath）日前推出個人第二張大碟《九道痕跡》，昨日（24/7）更在太子舉行簽名會，獲過百歌迷一早持碟到場排隊支持。而在簽名會前夕，會場外正下起滂沱大雨，看到很多粉絲冒雨前來，Cath感激之餘，亦把握時間與他們交流和自拍留念，所有人都滿載而歸。她續指：「今次簽名會其實既興奮又開心，而且都幾期待，因為時隔兩年出碟，專輯係呢兩年嘅記錄，所以好想面對面咁同大家分享。」

Cath昨日為新碟《九道痕跡》舉行簽名會。

被問到有無收到外間對新碟反應，Cath笑言有粉絲太心急買碟，險些要用「搶」的才得手：「隻碟出咗之後有啲朋友tag番我，有人話隻碟喺舖頭上架之前，差啲要喺店員手上搶嚟買，好搞笑！而我亦有朋友去買碟時，已經係店內最後一隻，所以有唔少人擔心買唔到。不過，聽到大家反應咁熱烈，我真係好感動！好感謝大家支持。而且暫時聽到大家對隻碟嘅感覺都係正面，可以有一隻大家都鍾意嘅碟，我當然開心！另一方面，有人話隻碟好有台灣味，我聽到呢個反應都係開心嘅。」

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另外，Cath要開始準備下個月在海洋公園怡慶坊舉行的歌唱，除了加緊練習外，她也抽空欣賞師兄林奕匡（Phil）日前在九展展覽廳2舉行的演唱會，她笑指：「之前成日諗住 Phil開先過我，佢都未開，我就有排啦，點知眨吓眼，阿Phil已經開騷，我睇得好開心，但冷靜落嚟諗一諗，原來下個就到我！所以開始緊張。現階段已經有歌單，要表演嘅嘢都已經學咗，之後就靠自己練習，同埋我要聽熟啲歌。」

Cath與Mischa葉巧琳及Michael C到場支持師兄Phil的音樂會。（黃妍Instagram圖片）

Cath坦言今次以音樂為主，將心思都花在演出流程中：「我覺得成個騷最緊要係個flow，尤其係我出碟後，有人話我知原本佢對某啲歌係無特別感覺，但順住flow去聽，變得愛上咗隻歌，同埋搵到歌中意義，令我喺安排演出曲目時，更加覺得要恰當地去儲好觀眾嘅情緒，同表達當中信息係件好重要嘅事，亦係我喺今次演唱會中，想做到嘅嘢，希望入場觀眾可以感受到。」Cath看到Phil在台上很享受舞台、享受演出，以及聽到對方花心思重新編曲去表演，她覺得演唱會精彩之餘，自己也戥Phil開心，同時獲益不少呢！