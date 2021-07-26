C AllStar演唱會｜On仔直認係ERROR粉絲：我有煲晒《自肥企画》！

一連兩場在紅館舉行的《C AllStar 集合吧演唱會2021》昨晚（25/7）圓滿結束，四子在最後一首歌《此刻無價》後紛紛落淚，在場歌迷也不捨四子離開，完場後不願離開，更在座位大叫Encore。隨後四子身穿黑色T恤走到台上，分別與四個區域的觀眾大合照，雖然沒有再唱任何歌，但On仔也說：「你哋嘅聲音，我哋喺台下面係聽到！」



釗峰憶初出道往事爆喊

C AllStar之中最眼淺的絕對是釗峰，早在他們唱完《從當天到今天》後，他憶起以前在柴灣Y Square表演時的心路歷程就開始爆喊，說：「一路走來，我哋上過紅館做過好多次嘉賓，我成日都喺度諗，我哋四人男子組合，如果有一日喺紅館開到四面台，一人一面，我哋就好啦！」他在後台接受傳媒訪問時也不禁談起往事：「我諗返起10年出道嘅時候喺街頭唱歌，嗰陣時講笑咁講『呢度咪四面台囉！』因為圍住嘅都係觀眾。我係諗返起好多之前嘅嘢，到今次終於真係可以有自己嘅四面台。」

釗峰唱完《從當天到今天》後突然爆喊。（梁碧玲攝）

《此刻無價》再成催淚位

其實四子在演唱會期間也要強忍淚水，看到他們不時眼泛淚光，DJ King也笑指：「睇嚟喊係我哋今次嘅賣點，不過成件事只要我哋一投入，就會好似發咗場夢，好多嘢就會伴隨我哋嘅情緒出現。」而On仔也坦言在《此刻無價》中很難忍住不哭：「頭先諗返起我哋呢12年嘅回憶，各自各一望到兄弟，個心情就會好複雜，好感動。」而SoulJase則認為最令自己感動的是演唱會中從《生於斯》到《重生》的鋪排：「我兩晚都眼濕濕，你睇住成件事嘅鋪墊、情緒真係好沉重。嗰一部份忍住唔喊出嚟，其實都唔係咁容易。」

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除了忍住淚水，四子還要克服對高空的恐懼，皆因他們在出場時就要模仿太空人在太空船中降落地球，在半空中與觀眾見面。他們異口同聲地指第一次綵排時感到非常害怕，釗峰更指：「嗰度真係腳軟，我真係有諗過，如果支咪唔小心跣咗落去，個show就完咗啦！」

這種在半空登場的出場方式，在本地演唱會中非常罕見。（梁碧玲攝）

與林家謙關係緊密

個唱兩晚的嘉賓陣容鼎盛，包括前晚的林家謙和昨晚的ERROR，都令全場一度陷入瘋狂。他們邀請家謙是源於最近對方為《沒明日的恐懼》作曲，On仔坦言十分欣賞家謙：「我哋一直都好想同佢合作，咁啱最近有歌，就叫埋佢上嚟。」釗峰驚訝家謙與每位成員都有淵源，又指與對方合作時相當合拍：「佢好鍾意唱和音，即係好鍾意將自己融入喺一樣嘢度，所以林家謙同我哋唱嘅時候，就會有一種融為一體嘅感覺。」

釗峰覺得與林家謙合唱非常舒服。（劉智源攝）

Dee執行「死亡行星」原來有放水？

至於ERROR，On仔直言十分欣賞對方：「佢哋係努力、有橋，尤其我諗係《自肥企画》之後開始，我真係有煲曬！」釗峰一談起ERROR送贈的「死亡行星」，四子就十分雀躍。在舞台上，On仔用腹肌抵擋「死亡行星」的威力，不過釗峰卻大爆：「我想講係阿Dee就住你咋，你以為自己啲腹肌真係咁勁呀？」問到當時人的感受，On仔直言：「我覺得佢哋平時做節目嗰陣係畀緊戲，不過可能真係我啲腹肌勁呢，真係有谷到實。（好似畀波省中？）似嘅，但係力度冇咁重，同埋佢哋唔係向下，如果唔係就要用到個頭頂住。」

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釗峰為騷肌密密操：呢幾個月先發覺On仔勁

至於演唱會後最想做甚麼？在今次演唱會中騷肌的釗峰和On仔直言要瘋狂飲食，例如要食朱古力、餐蛋麵、雪糕等，而對釗峰而言，這次終於明白隊友操肌背後的辛酸：「呢幾個月都要做Gym，跟住營養師（餐單），我先發覺On仔真係勁！原來真係要（戒口）戒得好清，為咗個人乾身啲，令人覺得我哋都放咗好多力落呢個騷度。」SoulJase笑指自己也有佛系操肌：「緣份到，腹肌自然來！」

這次入座率進一步開放至85%，同樣全場爆滿，被問到會否考慮加碼開Part 2，四子都指有機會一定會實現。不過SoulJase似乎早在台上已經給予答案：「今日唔知聽日事，如果日後天時地利人和，允許我哋四個再次喺一個大型場館入面，例如紅館，唱歌畀大家聽嘅話，我哋到時有緣再見。」