媽媽的神奇小子｜Jer唱主題曲喜獲小朋友唱和音：好想放入自己歌

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》將於8月12日正式上映，當中MIRROR成員柳應廷（Jer）獲電影監製兼主演吳君如邀請，與香港兒童合唱團一起演繹主題曲《神奇之路》。Jer早前出席活動首度現場獻唱時已獲好評如潮，現場市民大受Jer的歌聲及歌詞感動，而主題曲的MV亦於今天正式於社交平台上線，歌曲亦會同時透過大氣電波發送！

Jer獲邀唱《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》。

早前Jer與63位香港兒童合唱團成員為主題曲拍攝MV，君如到現場為他們打氣，也聽得津津有味。Jer坦言唱電影主題曲是他一直以來期待的事情：「我很喜歡音樂電影，主題曲更是一齣電影的靈魂，可以感覺到套戲的種類，很榮幸參與到今次電影，可以唱到主題曲。」《媽媽的神奇小子》講述「蘇媽」如何與兒子蘇樺偉走過困難坎坷的路，Jer坦言這是他非常喜歡的感人故事：「蘇樺偉先生天生缺陷成為殘障，不代表失敗，佢努力話畀人聽佢會贏，好似我咁，我由冇學唱歌，到參賽入MIRROR，慢慢一步一步行到今日的故事。」

Jer諗起由參賽到加入MIRROR嘅經歷。

Jer又指第一次收到歌曲demo，最驚喜是聽到一班小朋友在後面唱和音：「我一直好想放入自己的歌曲，小朋友的歌聲給我感覺是天使的聲音，很純真、純潔地唱出歌詞，往往就能入心。一直很期待與小朋友合唱，如期待在演唱會中與小朋友一起演出的畫面。」Jer指主題曲《神奇之路》很適合送給在事業或情路上遇到迷網的朋友，又分享家人對他的支持：「一直以來家人都很支持我，我裸辭去追逐自己夢想，家人都有懷疑，但他們擇相信，沒有給我壓力，他們會無條件地支持我，網上見到我每做一件事都無限loop，爸媽更識唱我的歌，這些已經是對我很好支持，我希望在這路途上發光發亮，希望他們為我感到驕傲。」

Jer第一次同兒童合唱團合唱。

至於君如也分享了對新一代年輕人的看法，笑指他們對輸贏像不在乎：「我女兒曾經平淡的告訴我，她贏了一個硬筆字比賽，我當時很驚訝﹗她寫字竟贏了冠軍，我問她何時頒奬，她說不去了，因為要在放學花時間等頒奬，她說還有很多功課要做，我愕然說不是嘛﹗我說讓媽媽可以與你一起參與頒獎禮，見証你攞奬杯，我會很自豪，她說那就去吧﹗你想來就來。」此外，過去年多的疫情，全世界感同身受，君如認為Jer是新一代充滿感染力及親和力的歌手，寄望《神奇之路》一曲，讓大家得到鼓舞及勵志訊息。