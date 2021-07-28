莫文蔚公開新專輯《The Voyage》細節　暗藏30年前手寫甜品食譜

在2021年，莫文蔚（Karen）除忙於製作影像專輯《The Voyage》，及在紅館舉行生涯最後一個巡唱《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》外，其實她亦與團隊炮製了《The Voyage - Visual Album Documentary影像專輯製作紀錄片》。昨晚（27/7）她特別現身中環大館洗衣場石階，聯同她共同擔任專輯音樂監製的Edward Chan及視覺設計總監 Kenji Wong一同觀賞紀錄片首播外，眾人亦向在場嘉賓即席解構這次影像專輯紀錄片的製作點滴。

Karen昨日舉行紀錄片首映禮。

28年來，Karen所經歷的音樂旅程讓她走遍世界各地，回到香港這個起點泊岸，Karen有感香港樂迷都等了20年，是時候炮製一張廣東專輯答謝大家的耐心等待，《The Voyage》也因此應運而生。新碟除了收錄新歌《婦女新知2021》、《因一個人而流出一淚滴》及《原來…… 甚麼都有可能》外，另外還收錄了以現場收音、重新灌錄的經典及大熱作品，包括：《The Way You Make Me Feel》、《戀一世的愛》、《初戀》、《北極光》及《呼吸有害（Rooftop Live）》。為了讓樂迷可以欣賞到Karen在現場收音灌錄歌曲時的精彩演出，製作團隊特別製作了《The Voyage - Visual Album Documentary影像專輯製作紀錄片》，將Karen在不同場地的錄音過程拍成MV，然後加上Karen的獨白，樂迷可藉著這套紀錄片，睇MV的同時也可以窺探Karen的內心世界。

在昨晚的首映會中，大會首度播出《The Voyage - Visual Album Documentary影像專輯製作紀錄片》外，Karen在席間亦談及揀選舊歌重新灌錄的原因，她說：「其實呢個係好大嘅挑戰，因為啲歌已經係一個經典，但要為佢注入新生命係好有挑戰性嘅事，但我又好鍾意挑戰，有幾隻歌成日會諗如果可以以第二種風格去演繹就好喇！譬如《喜劇之王》呢套戲已經成為大家心目中嘅經典，〈The Way You Make Me Feel〉同埋〈戀一世的愛〉呢兩隻歌都走唔甩。」為了為歌曲加多一層意義，團隊亦帶Karen到《喜劇之王》的拍攝場景 - 石澳健康院拍攝，並以現場收音錄歌，身為音樂監製的Edward 則道出製作上的難題，他說：「由於現場收音，錄音時亦會錄到現場的風聲海浪聲，喺解決技術性問題上係好大嘅挑戰；附近嘅鄰居又會睇我哋錄音，如細心去睇MV，會發現某啲畫面會有佢哋嘅出現。」至於負責《The Voyage》專輯企畫及MV構思的Kenji，則指紀錄片中的MV其實都有關連，他說：「視覺上係有少少關係，但全部都係from Karen嘅經歷，我哋消化完就化成影像，例如喺石澳健康院取景，就係想重製《喜劇之王》場景。」

在欣賞過《The Voyage - Visual Album Documentary影像專輯製作紀錄片》後，Karen為大家帶來驚喜，首度公開《The Voyage》實體專輯內裡乾坤。《The Voyage》除了是一張專輯，同時亦是一本書，每首歌各佔一章，當中除了靚相外，更有巧製小心思，例如是Karen的自家Tiramisu食譜，她解釋將食譜放入專輯內的原因，道：「今次有首新歌《婦女新知2021》係舊版《婦女新知》延伸，如果大家記得舊版有教大家整Tiramisu，而我最拿手就係做Tiramisu。我有個舊同學，喺英國讀書時佢問過我拎個食譜，當年我手寫咗俾佢，佢keep咗30年，而家仲用緊個食譜，仲話真係好好食呀！於是我就叫佢俾我影返低，擺返入專輯裡面。」Karen笑言，今次《The Voyage》有歌聽、有書睇，還可以有食譜跟著下廚呢！