我是現場｜Ian陳卓賢相隔4個月再與馮允謙合作：找回愛音樂的純粹

2021年全新本地音樂會系列《我是現場》於上月正式啟動，並由許廷鏗和per se以樂隊「negative ends...。」率先打頭陣揭開序幕。系列第二回更將由兩位炙手可熱的唱作歌手馮允謙（Jay）及MIRROR成員Ian（陳卓賢）接棒，除了從旺角麥花臣場館移師至九展Star Hall舉行外，更決定加碼開足兩場，務求令更多歌迷入場盡興一番。門票於下星期一（2/8）上午10時起於HK Ticketing公開發售。

《我是現場》Live 002嘅表演單位係Jay同埋Ian，大家係時候準備搶飛啦！

兩位唱作歌手同樣熱愛音樂創作，當中Jay屢奪唱作人獎項，最近也為其他歌手作曲，實力不容置疑。Ian自出道至今，不僅為自己也為MIRROR隊友寫歌，同樣大獲好評。其實二人早在《DWBF》中已經合作，由Jay譜曲Ian主唱，Jay也曾表示Ian的演繹教他禁不住聞歌起舞，彷彿為二人同台演出訂下契機。在今次《我是現場》Live 002中，樂迷將如願看到二人獻唱各自的作品，也有攜手獻技的環節。有別於一般音樂會，今次Jay與Ian將為樂迷帶來更多不同節奏及音樂風格的歌曲，同時亦會與樂隊一同Jam歌，為樂迷帶來不一樣的Live moment 。

Jay Fung 不但在《DWBF》與Ian有音樂上合作，私下亦會相約打藍球。相信在《我是現場》首度同台jam歌，二人定必默契十足刷出音樂火花。

對於這次期間限定演出，Jay興奮表示：「時代不同了，現在大家想聽音樂可以用社交平台或串流平台，可以選擇任何地方的音樂，而作為樂壇的一份子，都要提高音樂質素、唱歌可能好一點，填詞、音樂製作、MV拍攝都好一點，就連演唱會製作也要好一點，所以今次我們會走出平時音樂演出的既定模式，希望為樂迷送上源源不絕的驚喜。」Ian也透露：「在《調教你Mirror》裡再次自彈自唱當日參加《全民造星》時的項目，不但讓我找回當初鍾愛音樂的那份純粹，也讓我更享受現場演出的那份自在，期待在《我是現場》Live 002中，讓大家感受我對音樂的心跳感覺。」