英皇「冤枉新秀訓練營」容祖兒任星級評審　張敬軒客串舞台指導

英皇旗下的「冤枉娛樂」團隊於今年6月開始製作一輯新秀真人騷「冤枉新秀訓練營」，藉此發掘及訓練一班年青新面孔。訓練營以真人騷比賽形式舉行，14位參加者於為期3個月的時間內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓。每階段汰弱留強，留下實力最強的一人成為英皇簽約新人。

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早前比賽完成首階段的唱歌對決，而第二階段的跳唱對決日前正式展開，為了提升各學員的唱歌跳舞水平，歌唱訓練方面，大會特別請來以唱功見稱的關心妍（Jade）任嘉賓導師，跳舞部份則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」Ben作指導。

首先，Jade的任務是需要指導四位橙組隊員的唱歌技巧，在逐一聽完橙組隊員唱出比賽歌曲《Sweet Escape》後，Jade便指出唱歌猶如釣魚，要攝住觀眾，千萬不要讓他們睡著。其後更大晒唱功及分享自己以往的參賽經歷，「嗰陣時參加歌唱比賽，我理得你死啦！呢個台係我，今日你就係睇我表演！我係咁樣㗎。」接着輪到「折骨Ben」教授舞蹈，除了舞步形態，Ben更指出，「眼神好緊要！」

此外，軒仔自從在首階段擔任評判後，一直都很關心比賽情況。比賽進入第二階段，他更借出場地讓學員對賽。比賽前夕軒仔化身舞台指導，落手落腳做場地設計，而且走訪學員練習情況兼探班，期間更跟他們分享甚麼是「舞台精神」。而於第二階段中擔任嘉賓評審的容祖兒亦於對決當日特別要求提早到達現場，除了看看學員的準備情況，亦乘機跟他們傾偈互動。不過當她看着學員簡介後，再面對學員真人時，竟然笑說：「點解我覺得好似有啲人啲樣……唔係嗰啲樣嘅？」另外，有學員問祖兒是否喜歡穿西裝的男士，祖兒即搞笑說：「鐘意！唔著仲鐘意！」讓全場爆笑。

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除了唱歌跳舞，大會亦找來爆肌關智斌（Kenny）帶領其中兩位學員Andy（花名：大家好）及Adam（花名：教練）做街頭健身，包括：L Sit、Pull Up、人旗及Superman四項挑戰，當中除了Pull Up二人同時成功挑戰、人旗只得「大家好」成功，其餘項目均告失敗收場。最後，Kenny寄語二人需要某程度上的節食，並笑説：「因為頭先做某啲動作時見到你哋啲鬼鼠肉，唔好以為我見唔到。」