ANSONBEAN陳毅燊新歌MV獲公司重本製作　與MV女主角面貼面勁怕醜

ANSONBEAN陳毅燊今年初成為寰亞傳媒集團及天下一集團合組的「Cool Style」首位藝人，而首支派台歌《CRUSH（oh no!）》終於隆重登場，公司落足重本拍攝MV，加入大量CG特效。

ANSONBEAN陳毅燊今年初成為寰亞傳媒集團及天下一集團合組的「Cool Style」首位藝人。

《CRUSH（oh no!）》雖然是一首party feel的跳舞快歌，但歌詞講述少男少女相遇的甜蜜時刻，MV內的CG特效，更將ANSONBEAN化身成遊戲機內的跳舞少年，帶著混血兒MV女主角四圍去。二人拍拖的畫面，除了離不開大家熟屬的電子遊戲，導演在拍攝上，也刻意加入一些親密互動，例如要ANSONBEAN拖著女主角的手，甚至要兩人面貼面幾乎親嘴的鏡頭。

歌詞講述少男少女相遇的甜蜜時刻。

只有20歲的ANSONBEAN，雖然練得一身好舞功，但私底下其實相當怕醜，拖著MV女主角的手，ANSONBEAN還能駕馭，但當要他跟女方面貼面時，怕醜仔立即嚇到彈開，一眾幕後工作人員看到後都忍俊不禁，但ANSONBEAN堅稱「彈開」只是拍攝效果，他說：「其實劇情講我喺間餐廳帶女主角去玩嘅場面，係囉！個距離有少少近，啲人以為我驚所以跑，其實係劇本嚟嘅，所以呢我唔係好驚，只係有少少驚啫，好似好近咁，其實冇嘢嘅！」

對於公司投放大量資源在自己身上，ANSONBEAN非常感激公司花了很多心思去拍攝：「公司對我好好，MV玩咗好多個場景，又有CG，仲有好多dancers，服裝都好特別，你睇吓我隻眼，係藍色㗎（隱形眼鏡）。」自少受媽媽薰陶熱愛跳舞，ANSONBEAN在開拍前用了三天時間排舞，更找來在參選《全民造星3》時已合作無間的排舞老師Geoff，為 《CRUSH（oh no!）》設計型爆舞蹈。MV導演安排ANSONBEAN與六位舞蹈員，在一個位於大廈天台的有盍球場拍攝大型跳舞場面。雖然無需日曬雨淋，但由於當日天氣比較悶熱，每拍完一個鏡頭，工作人員便要為滿頭大汗的ANSONBEAN抹汗補妝，還要遞上手提風扇給他降溫。

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整個MV拍攝，一共轉了四個不同場景，ANSONBEAN由早上八點開始埋位，直踩到凌晨才收工，大部份時間都要同其餘六位dancers一起跳舞，但年輕的ANSONBEAN，卻愈夜愈精神，問他最想公司如何獎勵自己？ANSONBEAN搞笑說：「可以拍完個MV已經係一個獎勵，同埋最緊要有埋盒叉雞飯！好肚餓，哈哈！」