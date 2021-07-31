葉巧琳出道9年首開個唱　用8月音樂劇熱身：一路鍛煉好似做Gym咁

曾參加ViuTV選秀節目《全民造星III》的葉巧琳（Mischa），出道9年終於有機會開個人演唱會！「來日之音」音樂會系列近期宣布舉行第三回，Mischa將在9月18日於海洋公園怡慶坊舉行《葉巧琳 Mischa Ip 2021 音樂會》，門票將在8月9日（星期一）早上10時起於Cityline公開發售。

出道9年，Mischa終於開個人演唱會啦！

對於自己的首個個唱，Mischa的心情相當複雜：「因為有好多嘢想畀大家睇到，包括一啲舞台效果，亦有音樂劇嘅嘢，仲有好多唔同嘅元素，有好多諗法喺個腦度，嚟緊會同製作團隊開會，想盡量喺個演唱會度呈現最多嘢俾觀眾睇。」雖然演唱會的流程未定，但Mischa預告「一定會載歌載舞」，相信足以令歌迷大感期待！

經歷過《全民造星III》後，預期Mischa在表演上可以更多元化！

今次是她入行以來的第一個演唱會，除了她本人，她身邊的親友都十分興奮，甚至比她更緊張，她笑言在得知即將開騷後，很多親戚朋友都心急撲飛事宜，大家為了可以去捧場，特地留起檔期，希望可以在現場欣賞Mischa演出。看到身邊人大力支持，Mischa表示：「我會當呢個演唱會係唱畀啲真係支持我嘅人去聽，我覺得今次演出同之前嗰啲好唔同，因為今次大家真係買飛入嚟睇。好似我之前睇Phil（林奕匡）演出咁，我感受到觀眾好期待同好鍾意佢唱歌而去買飛睇，所以我都會落力去享受個騷，壓力唔算太大，因為唔會再擔心有人去judge我嘅表現，我會當係一個party咁去同大家一齊玩。」而嘉賓方面，她指一切有待商討。

Mischa稱將享受舞台。

Mischa將在下月參演「風車草劇團」的百老匯音樂劇《孿孿成人禮．Falsettoland》，但她卻無懼工作繁忙，以致無時間綵排，反而視音樂劇是個為靚聲做Gym的地方！她直言：「我相信9月中開演唱會嘅時候，聲音會係最佳狀態，因為之前要演音樂劇，一路咁樣鍛煉，好似做Gym咁樣，所以應該會係幾fit嘅！至於身形方面，始終係自己第一次開個人騷，我都會為咗演唱會開始操fit自己，希望自己可以瘦多少少，着衫都靚啲！」