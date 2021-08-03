布志綸拍新歌MV途中睇奧運直播撐張家朗：唔係咁啱，但係情不自禁

布志綸（Alan）在上年11月底宣布轉投新唱片公司Sony Music，相隔約8個月後，明日（4/8）將推出新歌《第一億次細胞分裂》，並在今晚於葵涌舉行新歌發布會。記者下午到達會場，看到Alan與樂隊Hey Joe Trio作最後綵排，演繹《如果我們的語言是威士忌》，狀態不俗。

+ 3

Alan在綵排後接受《香港01》訪問，談到加盟超過半年才推出新歌，他坦言過去曾有一段時間感到煩躁，後來發現該段時間所寫的歌都比較沉重，與公司期盼的正能量作品有不同：「我寫歌嘅習慣都係被身邊大環境影響，所以有段時間寫嘅嘢都灰灰暗暗。之後有朋友帶我出去做運動，就開始啟發到我，既然自己唔開心，不如寫啲嘢鼓勵自己。」他也提到填詞人陳詠謙害怕成品老土，於是以細胞分裂來包裝正能量，也想起自己的經歷：「依家我係個人身份，以前就係樂隊。團隊嘅力量當然大，但係不能夠忽視一個人嘅力量。」

Alan在一次與朋友做運動後受到啟發，創作正能量歌曲。（葉志明攝）

歌曲令Alan聯想起近期舉行的東京奧運，認為外界或會不看好港隊表現，認為香港人口、資源都比其他地方遜色，但今年就有運動員能登上奧運頒獎台，證明自己實力。說到這裏，Alan也談起拍攝新歌MV當晚，正值港隊男子花劍代表張家朗出戰決賽之時：「拍到半途，大家都俾呢件消息振奮咗，再聽返呢首歌就覺得好鼓舞。（中間有停低睇直播？）係嘅，其實都唔好意思，因為導演同成個團隊仲喺度設置緊鏡頭，我就同化妝師、髮型師睇。其實就唔係咁啱，但係確實情不自禁，始終大家都係香港人，支持香港隊呢樣嘢係忍唔到嘅。」

Alan拍緊MV途中，忍唔住要睇張家朗攞金牌！（葉志明攝）

正當Alan轉投新公司之際，不少樂迷都會關心Mr.何時會再重組推出新作品，他坦言心中非常期待，但機會不大：「我一路都期待合作，但係其他成員實在太忙，係難抽到時間去做樂隊應該要做嘅嘢。我唔想代表佢哋回答太多，因為始終係一個團隊，我控制唔到咁多嘢，隨緣啦，如果大家有一個時間覺得啱嘅，想做，我隨時都可以，做音樂就得。」眼見結他手MJ（譚傑明）變身紋身師，鼓手Tom的音樂教育學院最近也擴充，Ronny也開始以演員身份發展，他笑指：「其實佢哋係最忙嘅，我就係最冇嘢做嗰個！大家做到大家鍾意做嘅事，我覺得都係一件開心嘅事。」