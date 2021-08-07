天堂鳥自爆戶口長期得兩位數　重談《登陸太陽》：拍MV已經知瀨嘢

在MIRROR近年極速冒起的同時，被喻為本地韓風跳舞組合始祖「BOP天堂鳥」卻即將於九展展覽廳3舉行解散告別演唱會。被樂迷慨嘆生不逢時的他們，近日接受商台節目《1圈圈星光背後》專訪，談及一出道憑一曲《登陸太陽》跑出，但就與Faith、拾音社等組合齊齊被冠以「MK POP」之名，他們均感矛盾，Tyrese（歐喬峰）直言：「真心，拍《登陸太陽》MV已經知瀨嘢！首歌無問題，但大眼線化妝、衣著等都好大問題，我們當時是新人無得反抗，是硬著頭皮上。」因這MV被歸類為MK POP，隊長Gordan（葉灝基）也指：「太根深蒂固，的確有影響日後工作，之後我們做什麼都被人指MK，有段間是很自悲，不敢跟朋友外出，怕被人笑怕丟朋友架。」

天堂鳥接受《1圈圈星光背後》專訪。

首兩年出道人氣高時，BOP三子指三人平均月入約有四位數字可以餬口，但到第三年與前經理人公司爆發官司，糾纏了兩年多，三人就試過戶口結餘長期不足一百元的日子，唯有「秘撈」幫補收入，Lincoln（許俊豪）說：「那時還有些內地拼盤騷幫補，但也要跟父母講頂唔順！因為我真的喜歡這一行，無想過轉行，是做過Uber司機及戴面罩低調做送貨賺取收入。」原來舞蹈員出身的Gordan，於低潮期也無法做回老本行，他說：「官司那兩年多，我做過買賣車牌的sales，我絕對接受到做返dancer，但artiste未必接受到，因為出道前我做dancer試過台下有fans叫我個名，之後就不被那artiste再起用。」

天堂鳥近年重新出發，但他們也因官司纏身而曾經歷過低潮期，三人都試過戶口結餘長期不足一百元的日子。（資料圖片）

而踏入三十歲，剛向未婚妻求婚成功的Tyrese坦承今次解散天堂鳥的決定是由他先提出，主因是為了準備組織家庭決心退出娛圈，他說：「我一直有幫家人做園藝生意，也很有滿足感。由始至終我較傳統，入娛樂圈不是我的人生目標，始終嘗試了七年，而大家於這行真係無乜嘢做，大家都抽很多時間做自己的工作！我其實很早計劃好三十歲就要組織家庭生小朋友，亦碰巧這時候遇到適合的未婚妻，應該要有些經濟上的安全感給她，無理由將來有了小朋友才開始儲錢。」

BOP解散係Tyrese嘅決定。(IG@lincolnhhui)

天堂鳥一宣告舉行告別演唱會，就被網民拿來跟MIRROR相提並論，更指三子生不逢時，對此三子說：「今天有網民指天堂鳥走得太前，指我們生不逢時是有些開心！因為這樣他們會留意回我們之前的作品，我們之前在有限度的資源上也做了很多跳舞歌，有人戥我們不捨，我們已經好感恩，總好過到我們解散都無人理。」