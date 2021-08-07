太極演唱會｜鄭中基稱本來想合唱《紅色跑車》：小朋友淨係識呢首

小肥與雷有暉在台上有講有笑。（葉兆康攝）

《太極Rainbow After Rain演唱會》今日（7/8）起一連兩日在紅館舉行，今晚台上可謂星光熠熠，在《正義勇士》後，太極就接連邀請嘉賓到台上獻唱，原來他們都與已故鍵琴手唐奕聰（Gary）關係密切。

One Promise與Patrick合唱《枕頭》。（葉兆康攝）

第一位登場的小肥（徐志勇），他指自己第一次在香港舉行的演唱會曾與Gary Tong合作，因此結緣。而今晚選唱的《痛》，結他手Joey Tang（鄧建明）就指意義深遠：「呢首歌係Gary寫畀我唱，有好多個Live我都會同Gary合唱，今晚你就代替Gary嚟同我合唱。」

Thor和Pam合唱《冬季來的女人》。（葉兆康攝）

其後登場的樂隊One Promise，除了獲Gary監製外，更互相答應日後要在台上合唱一曲，今晚就與雷有暉（Patrick）合唱《枕頭》，象徵兌現Gary生前承諾。隨後太極邀請《Chill Club》主持駱振偉（Thor）及和音鍾達茵（Pam）合唱《冬季來的女人》，Thor指Gary在上年的《成熟·不了》除了負責錄音，為求把成品做好，也擔起部份監製的工作。

Ronald唱起自己的作品《廢中》。（葉兆康攝）

最後鄭中基（Ronald）笑指路過紅館，決定要上台獻唱，又笑指：「好耐冇企喺呢度啦，好想講句『食咗飯未呀？』」他稱全家第一首認識太極的作品就是《紅色跑車》：「上次演唱會，Pat哥同Joey Tang晚晚都唱《紅色跑車》，依家我啲小朋友淨係識《紅色跑車》。頭先小朋友聽到就問係咪《紅色跑車》，之後就出嚟聽。所以我哋姓鄭呢家人，第一首聽嘅都係《紅色跑車》。」他又指本來打算唱《紅色跑車》，後來決定唱由Gary負責編曲、監製的《廢中》。隨後太極一邊唱歌，一邊與Keyman（馬啟仁）和商台DJ Marco回憶往事。