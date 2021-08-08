太極演唱會｜與張敬軒周慧敏輪流合唱 AK獨唱Rock版《IGNITED》

軒仔身穿黑色皮褸現身，與太極合唱《酷愛》。（葉兆康攝）

《太極Rainbow After Rain演唱會》今日（7/8）起一連兩日在紅館舉行，今晚台上可謂星光熠熠，在《別人的歌》後，五子再陸續邀請重量級嘉賓上台，首先有張敬軒獻唱《酷愛》，這首歌正是由唐奕聰（Gary）編曲，今次在台下聽到的這個充滿搖滾味的版本，的確充滿新鮮感。

太極與Vivian相隔約30年後再次合作，他們今晚獻唱《借歪》。（葉兆康攝）

其後太極唱出《這一個夜》後，就邀得周慧敏（Vivian）上台合唱《借歪》。原來這次是兩個單位相隔約30年後再次合作，Vivian記得她與太極在第一次個人演唱會中結緣：「記得喺台灣舉行第一個演唱會，嗰時太極係我嘅樂隊兼表演嘉賓，當時寫《借歪》畀我嘅Gary就係音樂總監。其實每次唱呢首歌嘅時候我都會好high，我話過之後到佢做個人作品展，我就會唱呢首歌。所以今晚就喺度完成咗呢個諾言，我覺得佢一定聽到。」

AK上台合唱《IGNITED》，台下面嘅Fans等咗好耐啦！（葉兆康攝）

在《今天應否失去你》前，雷有暉（Patrick）坦言：「今晚第一次喺台上少咗一個人，不過唔緊要，佢其實喺度，亦喺你哋每個人嘅心裏面。」及後再獻唱《每一句說話》和《Crystal》，觀眾在台下大嗌Encore，於是四子再於台上獻唱Medley《我們的80年代》，將《紅色跑車》、《失戀》、《馬路天使》、《傾心》、《緣》、《喜歡你》、《下雨天》、《玩下啦》和《2030》一次過送給觀眾。

KB以嘉賓身份在台上打鼓。（葉兆康攝）

緊接著《2030》，MIRROR成員AK（江𤒹生）隨即登場與Patrick合唱《IGNITED》，除了將這首歌變成搖滾風格外，更將中間的Rap變成快餐店廣告急口令，相當搞笑。途中KB（李健宏）更上台玩起爵士鼓，令全場氣氛瞬間升溫。其後五子再以《一生不再說別離》和《留住我吧》作結，最後他們也眼泛淚光，似乎有所感觸。

太極Encore時所唱的Medley別具心思。（葉兆康攝）