太極演唱會｜雷有暉稱與周慧敏合唱返老還童　預告Mr.做尾場嘉賓

《太極Rainbow After Rain演唱會》昨晚（7/8）在紅館完成頭場，五子在後台接受傳媒訪問，談到最後唱《留住我吧》時忍不住淚水，低音結他手盛旦華（蛇仔）直言當下情緒始料不及：「本身我哋綵排嘅時候已經好感動，但係估唔到導演會出招，本身綵排嘅時候唔係用呢個版本，冇諗過佢會將Gary（唐奕聰）把聲加上去。」主音雷有暉（Patrick）也指：「綵排嘅時候已經喊咗，於是諗住自己表演嘅時候唔會喊啦，但係估唔到監製會出呢一招，出其不意，一聽到佢把聲就忍唔住。」

監製突然將Gary的歌聲加入在背景音樂之中，這份驚喜令太極五子忍不住淚水。（葉兆康攝）

Patrick又指今晚演唱會值200分，不過自己和觀眾只各佔50分，稱昨晚功勞歸於台上每一位嘉賓。結他手鄧建明（Joey）指在安排嘉賓上，會考慮他們過去與Gary合作的點滴，例如今晚短暫重組的Mr.就是Gary第一支擔任監製的樂隊。不過Mr.最近各有各忙，理論上很難抽時間再重組，被問到今次是否因太極邀請而答應重組，五子急忙地澄清：「係Gary Tong嘅面子！」

Patrick將功勞歸於曾與Gary合作而答應做嘉賓的每一位歌手。（葉兆康攝）

昨晚嘉賓陣容鼎盛，除了鄭中基、張敬軒、樂隊One Promise、小肥、駱振偉和江𤒹生（AK）外，更邀得周慧敏（Vivian）上台合唱。事隔30年再次同台演出，Patrick直言：「直頭係重拾我細個時候嘅夢想，夢想再達成一次，啲青春返晒嚟，永遠都係玉女。」五子隨即回想起過去與Vivian一起走巡迴演出的點滴，結他手劉賢德（HiFi德）稱非常記得對方有禮貌：「有一段時間我哋要留喺台灣，但係佢要飛返香港幾日之後先再加入，我記得佢臨走係去逐間房拍門，嚟同我哋講再見。」不過其他隊友卻指對方只是有親口向HiFi德道別，Joey Tang更笑指已經「斷片」，腦海中只剩下麻辣火鍋。至於今日在台上，太極成員都有分享與Gary的往事，鼓手朱翰博（Ricky）笑指：「邊個冇嚟就爆邊個（秘密），正如有時我冇出現，我都畀人爆過。」

今晚Vivian擔任嘉賓，令太極嘅回憶返晒嚟！（葉兆康攝）

重溫頭場嘉賓陣容：