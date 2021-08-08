鄭中基親自點評Ian陳卓賢翻唱《閉目入神》：有時飄，有時震

Wee~Ronald又有新片啦！今次佢會聽大家翻唱自己嘅歌。（機動電視台YouTube截圖）

鄭中基（Ronald）日前在個人YouTube頻道「機動電視台」上載新片，他在節目中欣賞不同網絡歌手翻唱自己作品，並作出點評及建議。除了過去的成名作外，他也特意分享新歌《玩咗先至瞓》和《My Only One》，在網絡上較出眾的翻唱版本。片段最後，Ronald突然說起MIRROR成員陳卓賢（Ian）的名字，原來他想分享這位後輩兩年前在MOOV Live中翻唱《閉目入神》的表現。

Ian曾經在兩年前的MOOV Live中翻唱過Ronald的《閉目入神》。（影片截圖）

從片段中看到，Ronald非常認真地細聽Ian的表演，其後他直言：「Ian佢可能係咪有啲緊張呢？」因為Ronald認為當時後輩在聲線上並不穩定，尤其在尾音部份就更為明顯：「因為我聽到你每一句嘅尾音都落曬去喉嚨位，咁就會好唔穩陣。」Ronald也趁機教大家唱歌，他認為Ian所犯的是大部份歌手都曾經犯過的錯誤：「好多人唱歌都會忘記咗，（知道要）用丹田，要頂住。好啦，去到嗰個位，即係唱完你覺得OK啦嗰陣，你就會放鬆咗。其實係唔鬆得嘅，個肚（丹田）一路都要頂住，頂到唱完最尾嗰粒字，後面冇嘢唱啦，到Music break，你就可以放鬆。如果唔係，你個聲就會成日都唔穩定，有時好，有時走（音），有時飄，有時震。」

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最後Ronald也勸Ian要放鬆，好好享受舞台：「可能佢緊張啦，希望佢下次可以穩陣啲，下次唔好咁緊張啦，其實唱歌係開心嘅，玩嘅啫！」雖然Ronald所看的是Ian兩年前的表演，但Ian今次有偶像親自教路，相信他一定有所得著，令唱功更上一層樓。