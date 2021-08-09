太極演唱會｜因葵現身重溫31年前訪問　葉蒨文出山合唱《乾一杯》

《太極Rainbow After Rain演唱會》昨晚（8/8）在紅館舉行尾場，在嘉賓出場後，馬啟仁（Keyman）和商台DJ Marco不但拿起31年前有關太極的書籍，更邀請太極御用填詞人因葵上台，與五子回憶當年的訪問內容。說起劉賢德（HiFi德）當年一句「HiFi使你快樂」，HiFi德急忙指：「呢句嘢漏咗一個字，諗住送畀老婆嘅，應該係『HiFi德使你快樂』。」他的一番話即冧爆全場。

太極御用填詞人因葵現身會場，與Keyman和Marco重溫30年前太極訪問。（劉智源攝）

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及後太極再邀請兩位嘉賓上台，其中一位是林家謙，不過他並沒有在台上獻唱，而是走到鋼琴為雷有輝（Patrick）伴奏《怪你過份美麗》。他稱讚對方在製作音樂上非常用心，不過在向家謙示愛前，台下就有觀眾大叫：「林家謙我愛你！」

林家謙為Patrick伴奏《怪你過份美麗》。（劉智源攝）

在《這一個夜》後，就輪到葉蒨文（Sally）登場，與太極合唱《乾一杯》。及後鄧建明（Joey）也談起Sally為太極帶來的機遇：「Sally真係一位好珍貴嘅嘉賓，佢係帶畀太極第一次可以離開香港，去到美加，講緊係坐好耐飛機去另一個好大嘅世界演出。」

Sally出山同太極合唱《乾一杯》。（劉智源攝）

在《今天應否失去你》前，Patrick坦言：「今次係第一次冇呢位隊友喺紅館演出，有記者問過我會唔會習慣呢個五人組合，我即刻話冇可能習慣，不過我相信Gary Tong都唔想我哋帶住咁傷心嘅心情行餘下嘅路，佢會喺另一個國度守護我哋，守護大家。」其後太極在感謝過去一直支持他們，已故大名娛樂老闆林建明後，鼓手朱翰博（Ricky）也指：「多謝戴夢夢小姐。」