張敬軒撰長文憶同偶像合作　以黎明為學習榜樣：我將畢生難忘

張敬軒上月獲邀擔任黎明（Leon）的演唱會嘉賓後，兩人在音樂上再合作，並推出新歌《Old Fashioned》，MV在YouTube已經錄得超過133萬點擊次數，而國語版《乾杯》MV更已有超過240萬點擊次數。昨日（10/8）軒仔在Instagram上載了兩張新歌宣傳照，寫長文透露能夠跟Leon合作的感受。

Leon讚軒仔「從來唔會介意自己空唔空肚」。（資料圖片）

軒仔透露這個合作機會猶如夢幻旅程，亦根本沒有想到當年每晚追看Leon主演的劇集《原振俠》、《今生無悔》、和記電訊廣告等經典演出，今天竟然能一起錄音、拍攝，甚至談天說地，更指生命的奇妙在於一切未知的旅程。軒仔憶起公司演唱會部的主管來電，告訴他關於今次合作的消息時，當時根本未反應得來。加上自己在娛樂圈中都是比較「宅」，來來去去都是幾個老友，與前輩之間的交往不是太多，所以入行20年來，印象中和Leon見面的機會，就只有祖兒上次的演唱會：「說句心裡話，光是他在行業裏的成就和地位，心裏的距離已經足夠遙遠。」

提及首次跟Leon及其團隊見面，軒仔特別早到了些許，而Leon竟然已經到了差不多半小時：「於是我想起當年跟著鵬哥（盧海鵬）菊姐及咪咪姐走埠的日子，鵬哥永遠比約好在大堂集合的時間早十五分鐘到達，比每一個人都早，我問怹箇中因由，怹說：『梗係要早啲落到嚟喇，一個show咁多阿哥阿姐，唔通要人哋等你咩…』有時前輩二字，並不着眼於年資，更多的是工作態度與層次。」

Leon上載一幅親自操刀的手繪圖，談今次與軒仔合唱的感受。（黎明Facebook圖片）

當日Leon為兩人點了一杯Old Fashioned，自己就怕一不留神錯過Leon的金句而把手機中的Notes App打開：「內心也是一直期待，只是直到離席，都未能成功摘下一句… 全因他說的每句都有玄機，一句未完一句又起🤣是夜，身旁的黎生猶如隔鄰一起成長的大哥，無微不至、談笑風生。 作品的兩個版本《Old Fashioned》以及 《乾杯》今天在各大音樂平台全面上架，希望大家會喜歡這首作品和我們的演繹！再次感謝黎生給予的機會和超級豪華的配套，由才子製作人 @tma68 到頂尖的拍攝團隊，以及各大傳媒及地標黃金時段的影視廣告，這是一趟夢幻美好的奇妙旅程，我將畢生難忘。」