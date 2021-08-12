Gin Lee與偶像張學友合唱圓夢　歌神拍片親揭與後輩合作四大難關

記得在5月初的無綫音樂節目《勁歌金曲》中，節目突然新增「歌星追星」環節，當時Gin Lee（李幸倪）雖然獲「歌神」張學友隔空讚賞，但沒有合作機會。事隔3個月，Gin Lee就得到與學友合唱的機會，推出新歌《日出時讓街燈安睡》，可說是她歌手生涯中的里程碑。

Eric Kwok在訪問中也談起3個月前在《勁歌金曲》的畫面。（影片截圖）

其實Gin Lee是千禧年代首位女歌手與學友featuring，眾所周知，能出山邀請學友合唱非常困難，而「歌神」早前與Gin Lee及監製Eric Kwok一同拍攝訪問影片時，也親自解釋這次Gin Lee成功克服四大難題，才得到這次難得的機會：「第一，我從來未離開過環球，所以唔係環球嗰啲（歌手）咪好難囉，咁Gin係環球嘅，所以已經冇咁難啦。第二，其實我之前都成日去Tour，每次巡唱一去就係年幾兩年，好少時間喺香港見到我，但係依家有疫情，除咗返去內地搵食嘅朋友，大家都留晒喺香港。我就冇去，成日都喺香港，有啲咩可以做呢？我喺香港，變相第二個難題都冇咗，如果唔係，你話要合唱，但係人都唔喺度，我點合唱？」

學友過去長時間離港巡迴演唱，基本上在香港的時間非常少，變相歌手要與學友合唱非常困難。（影片截圖）

學友也深深被Eric Kwok的旋律和林若寧的歌詞吸引，原來他曾想過親自獨唱這首單曲：「原本我同Eric講，不如畀我唱啦！點知佢話呢首歌係畀Gin唱，我即刻問佢，我有冇方法可以唱到，佢就提議我哋一齊唱，都好呀，睇下合唱版會變到點。當然Gin本身都要唱得好先得啦，如果佢係唱得唔好嘅，我會唱得好辛苦㗎嘛，倒不如我自己唱好過啦係咪？」

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今次《日出時讓街燈安睡》以一個奮鬥了一生但還未達到心中成就的人作故事藍本，雖然還未取得成功，但他選擇休息一會才發現自己錯過了身旁美好的事物。Gin說：「我覺得這首歌適合不同年齡的人，因為到了不同人生階段都會想停一停，審視自己正在走的路。」Eric亦覺得只要生活在大城市，面對各種競爭而沒有時間享受人生的人都會有共鳴。而學友覺得，人在不同階段都有想放棄的心，但這念頭卻能化為堅持下去的動力，他說：「我覺得這首歌寫得很好的地方是，一個放棄的念頭出現了，每人都有不同得選擇，我亦曾想過是否要放棄，但回頭想想我還能做甚麼呢？在不同階段都會有機會出現放棄的念頭，但它正好讓你檢視自己，才選擇堅持。」