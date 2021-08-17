環球啟動內地多廠牌運營戰略　重啟EMI寶麗金發掘華語樂壇新血

陳奕迅、張學友、譚詠麟、梁詠琪、AGA（江海迦）等所屬的環球音樂集團，今日（16/8）宣布在內地的營運架構將迎來重大調整，推出全新「多廠牌運營戰略」，將華語音樂內容提升至全新的戰略重心，進一步加碼對中國音樂人和音樂內容的發掘與打造，尋找下一代華語流行音樂的巨星，以期推動C-Pop在國際舞台的影響力。

環球宣布調整內地營運架構，計劃包括重啟EMI唱片。

戰略的實施標誌著環球音樂從過去單一品牌營運，轉型為多個廠牌獨立並行營運的架構。率先啟動的全新廠牌包括歐美樂壇廠牌Republic唱片（Republic Records）、及兩個華語樂壇廠牌EMI唱片（EMI China）、寶麗金唱片（PolyGram Records China），三個廠牌與環球音樂中國（Universal Music China）一起，形成多廠牌並駕齊驅的品牌體系。在全新的營運架構下，各廠牌將獨立營運，分別組建A&R和市場行銷團隊，獨立開展藝人簽約與企劃、音樂製作宣傳等業務。四大廠牌都將向環球音樂集團大中華區總裁兼首席執行官張松輝（Sunny Chang）彙報工作。

香港歌手在內地將以寶麗金名義發展，致力發展廣東歌市場。

當中象徵粵語經典代名詞的寶麗金，進駐中國後將由香港環球唱片公司董事總經理黃劍濤兼任主理人，並在北京搭建獨立的A&R和市場行銷團隊，並聯動香港寶麗金唱片的專業團隊與行業資源發力內地市場。進入中國市場後，寶麗金將致力於發掘本土唱作人及歌手，加入星光璀璨的寶麗金唱片旗下，與譚詠麟、陳慧嫻、AGA（江海迦）、陳凱詠、曾比特等音樂人成為同門。

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