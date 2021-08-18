專訪｜馮允謙盼開騷上台跳舞　Ian陳卓賢唔敢教Jay：我真係唔識跳

繼許廷鏗和per se後，本地演唱會系列《我是現場》將在8月24-25日舉行第二回，由兩位新生代唱作歌手馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）攜手合作，雖然場地已經移師至更大的九展Star Hall，但門票依然供不應求，迅速沽清。Jay直言對門票大賣感到非常高興：「好開心，好感恩，啲人真係想出嚟睇我哋嘅演唱會。原本已經覺得好難得可以開到一場，今次仲要加到兩場，所以真係非常興奮。」雖然在舞台上合唱屬一夜限定，但私底下相當友好的Jay和Ian不但不時討論音樂，更開始在創作上有交流，促成Ian作品《DWBF》的誕生，相信在音樂作品上的合作絕非期間限定。

採訪：劉傳謙

攝影：梁碧玲

馮允謙髮型：Jay Cheung @ HAiR

馮允謙化妝：Maggie Lee

馮允謙服裝：H&M

陳卓賢化妝：Annie G. Chan & Cori Wong @AnnieG. Chan Makeup Centre

陳卓賢髮型：LYDIA YUNG @Chic Private i Salon

陳卓賢服裝：Givenchy

陳卓賢造型：PIPA Creative

場地：海洋公園萬豪酒店



Jay Fung和Ian下星期合體開騷。（梁碧玲攝）

好友首度同台合唱

被問到今次促成二人在舞台上合作的由來，Jay推斷是因為自己曾為Ian創作《DWBF》，又指身邊朋友一度誤以為《DWBF》由自己主唱：「可能佢哋見到我攞呢首歌，成日喺唔同嘅平台唱，就變咗首歌好似係我自己咁。無論如何，都真係有好多人一聽到首歌，就會一齊聯想起我哋，可能係因為咁，主辦方就想我哋一齊唱歌。」

Ian今年第一首單曲《DWBF》由Jay作曲，自此樂迷不時將二人連結在一起。（MV截圖）

當問到二人的共通點時，Ian就指自己愛好、生活都與Jay相似：「我哋鍾意嘅音樂都好類近，都鐘意打波、食嘢、瞓覺，真係有好多共通點，除咗音樂上嘅合作，私底下相處都幾好，同佢一齊相處會好舒服。（共同話題？）音樂，音樂，同埋音樂，哈哈。」Jay補充二人都喜歡聽R&B（節奏藍調），也指：「其實唔止R&B，真係鍾意音樂嘅人其實咩類型都啱聽，只要係好聽嘅音樂，我哋就好鍾意。（喜歡同一個偶像？）係！我哋都好鍾意John Mayer。」

Jay Fung 不但在《DWBF》與Ian有音樂上合作，私下亦會相約打藍球。相信在《我是現場》首度同台jam歌，二人定必默契十足刷出音樂火花。

Jay讚Ian夠勤力

談到二人在對方心中的印象，Jay直言欣賞Ian非常勤力：「我欣賞嘅唔係只係音樂上，其實佢真係一位好勤力嘅藝人，例如佢本身都有自己音樂上嘅工作，之前又要拍劇，同一時間仲有自己嘅生意，佢係非常勤力。所以我同佢傾計嘅時候，知道佢就算幾忙都好，都要抽一啲時間做音樂。」Ian則覺得Jay在音樂上很有品味，除了看到他對音樂的執著，也認為對方做事十分爽快：「例如佢寫一首歌，有一段旋律，佢會好清楚呢一段旋律應該放喺邊個位置，即係佢好清楚自己想要啲咩，呢一點係值得學習。」

Ian：收到觀眾嘅反應會好興奮

或許經歷過失去，才會懂得珍惜過去曾經擁有的事物。在疫情下大大小小的現場演出取消，只能透過網上直播，在鏡頭前與歌迷互動，如今再有機會在觀眾面前表演，Ian坦言：「有現場觀眾當然會更加容易感受場入面嘅氣氛，大家嘅距離又會拉近咗，台上嘅表演者都會特別興奮。」Jay補充：「網上騷淨係對住鏡頭講嘢，基本上就等於係同自己講嘢，但係現場觀眾好唔同，大家嘅關係真係好親近，同埋呢個溝通係即時嘅，我畀個反應，佢哋都會好快畀啲回應我。」

二人都認為實體演唱會能拉近表演者與觀眾的距離。（梁碧玲攝）

說到這裏，二人在表演時會否依靠觀眾反應推動自己？Jay認為自己也同樣享受在錄音室唱歌、創作的時間：「我自己好享受音樂製作，就算係喺工作室寫歌、編曲，我都好享受。各有各吸引，兩樣嘢都鍾意，當然有觀眾就代表可以有多啲互動，確實係好玩啲。」

Jay也享受在工作室內創作的時光。（梁碧玲攝）

不過Ian就認為，自己在台上會先著重能否透過歌聲充分表達自己情感：「可能我本身份人係沉默啲，就算係有現場觀眾，我確實係收到大家嘅反應，會好興奮，但係我唔係嗰啲會表露出嚟嘅人。就算有冇現場觀眾都好，我都係唱緊自己嘅感受，係比較內在啲嘅嘢，所以唔會覺得有現場觀眾對自己會好大影響。（好少對觀眾大嗌？）係呀，個人比較內斂啲。」此時Jay笑說：「嗰陣就交畀我啦！」

雖然看到觀眾反應會感到興奮，但Ian坦言過去也不會刻意向觀眾表達喜悅。（梁碧玲攝）

Jay盼在舞台跳舞

一問到二人在舞台上會否搞搞新意思，Ian即大爆Jay非常渴望在台上跳舞，此時Jay也害羞地說：「我真係好想嘅，但當然就唔係好叻啦！例如《開始倒數》，唱到『We gotta live it up！』嗰度就郁少少。而我都有諗過當係一間綵排室，好似喺一個比較大嘅地方享受音樂，如果到時突然間起身話要跳break dance，驚好似會好怪。」Ian也說，一切要看整個流程能否配合：「我哋今次就想以音樂性為主，可能會類似live gig（意指規模較小的現場演出）嘅形式，大家一齊jam下嘢。」

原來Jay好想跳舞！（梁碧玲攝）

既然Jay有意挑戰跳舞，Ian會否親自擔當導師教好友？他謙稱：「其實我唔識跳舞，（Jay：你識！成日見到你喺台上面跳舞。）咁因為MIRROR係要跳舞呀嘛！跳舞我真係唔叻，都係交返畀專職跳舞嘅隊友。」

不過Ian卻稱自己不懂跳舞。（梁碧玲攝）

Jay認新歌太難現場唱

今年Jay推出兩首作品《思念即地獄》和《因愛之罪名》，雖然獲得樂迷一致讚好，但演唱難度實在太高，他也坦言過去在創作時都沒有考慮現場演出時將會遇到的難題：「真係好奇怪，寫歌嘅時候只係留意旋律，淨係諗好唔好聽，雖然未必唱到，但係我喺錄音室，所有嘢都可以搞得掂，有得tune下。通常都係臨近表演先發覺，原來我啲歌真係好難唱，點搞呢？」

Jay在創作時沒有想過唱Live時會遇到的難題，結果當《因愛之罪名》面世後，他也不禁問自己：「為何要寫一些非常難唱的歌給自己？」（MV截圖）

而這個情況，Ian在與Jay一起創作期間也遇過：「其實我哋之前寫過一首歌，之後都覺得，點解好似太高音嘅？唔緊要啦，錄咗先再算啦！（講緊《DWBF》？）唔係，仲有另外一首，我哋間唔中都會一齊玩下。」他指二人合作並非只限於一首作品，平日有空餘時間都會相約，一起嘗試創作新歌。