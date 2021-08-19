DearJane新歌與24年前小說同名　台灣作家借跨性別界別談人生哲理

Dear Jane最近推出新歌《人類不宜飛行》，講述一個追不到女生的男孩懷着一顆死不認輸的決心，要向眾人宣告，就算大家覺得他不會成功，他卻偏要得到自己心儀的對象。其實MV一推出，不少觀眾都留意到女主角陳漢娜（Hanna）手上拿著的，正是1997年推出的長篇小說《人類不宜飛行》。

Dear Jane新歌《人類不宜飛行》，歌名與24年前出版的小說一樣。

這本台灣作家成英姝在24年前的作品，其中一部份談起主角尼克和好友馬樹遇到空難，作者形容人在地心吸力影響下，除了不能繼續翱翔天際，從半空墜下外，也說著這就是人生一開始就走下坡的原因。故事涉及跨性別人士的議題，例如主角尼克就是一位變性人，只是她選擇從男生變成女生後，卻在接受手術後發現自己較想成為男生，雖然後悔莫及，但當自己意識到自己的靈魂是男生時已經太遲，難以挽回。而歌詞也說到事情會遇到一些不如人意的階段性結果，只求聽眾不像尼克一樣覺得後悔，而是對自己作出的選擇感到無憾。

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除了探討人類在認識自己靈魂後如何影響性取向外，作者也透過一些小故事，談起世界上有一些神秘的因果關係，但表面上卻找不到原因，只能以巧合來形容，當中或許會有種無奈的感覺。這就是哲學上所談到的宿命論，很多事情無法解釋，雖然嘗試扭轉結局，但不會發生的事，始終都不會發生。顯然，歌詞中一句「請不要跟我說不可能」，除了表明宿命論不可盡信，也希望讀者有種打破天意的勇氣。

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