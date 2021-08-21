陳凱詠演唱會｜認籌備時間僅得一個月太短：挑戰緊大家嘅極限

陳凱詠（Jace）今晚（20/8）在九展Music Zone舉行《PROCESSED音樂會》，最後更宣布在12月移師九展Star Hall舉行兩場演唱會。演唱會後Jace接受《香港01》訪問，談到今次演唱會表現，她給自己80分：「要多謝自己好落力嘗試做好多唔同嘅嘢畀大家，肯定仲有20分嘅進步空間，希望下個show有更多時間籌備，練多啲，諗清楚每一樣嘢要點做，就會做到餘下嘅20分。」

陳凱詠演唱會｜AK@MIRROR現身撐好友 預告12月進軍Star Hall

Jace接受《香港01》訪問，大談演唱會點滴。（劉智源攝）

今次開騷只有約一個月時間籌備、綵排，Jace坦言準備過程中最着重如何重新編排歌曲，騷前經常與石山街成員楊彤及其他樂手反覆思考，又與排舞老師設計一段跳舞表演，她指：「呢次真係辛苦佢哋，咁短時間硬要做一件咁嘅事，我覺得係挑戰緊大家嘅極限，多謝佢哋陪我一齊癲。（下個show要預返多啲時間準備？）希望係啦，同埋今次係已經知，有啲咩依家都會不停諗，開始問下其他人。」她認為過去對現場演出較陌生，今次演唱會正好幫助自己吸收經驗和知識。

Jace坦言只有約一個月時間籌備、綵排。（劉智源攝）

Jace在今日凌晨推出《沒有無緣無故的恨》，她稱並非因擔心演唱會不夠作品而出新歌：「我自己好貪心咁諗，不如新歌真係可以喺現場演唱，可以見證呢張專輯完整地演繹完，再有一個新嘅里程碑，可以由現場觀眾一齊見證呢？所以只係我好貪心，好趕咁做完首歌。」

移師更大場館，Jace稱休息一、兩天後就會開始構思，同時會保持狀態，迎接舞台上的新突破。問到喜歡在大舞台還是小舞台表演，Jace稱自己未嘗試過在大型舞台上獻唱，不過她喜歡今晚能近距離感受觀眾反應：「雖然仲係疫情，大家仲係戴緊口罩，我見唔到大家係咪笑緊，有冇跟住唱，但係觀眾都好乖，見到佢哋落力咁揮動，就知道佢哋有投入緊。」