梁詠琪延續音樂說書人企劃　整合MV成音樂電影延續《初戀》故事

梁詠琪（Gigi）近年以「音樂說書人」身份推出作品，例如在上一張專輯《Preludio》就以童話森林作為故事背景，告別了重遇的灰姑娘後，就一同前往平安夜詠唱晚安曲，一起又探訪過100層樓的家。而即將推出的新專輯《Capítulo》就為這個音樂故事展開新章節，故事中Gigi將透過5首年輕時最愛的歌曲，在「時間長廊」內回溯往昔的人、事、物。至於昨日（29/8）放映的音樂電影中，除了早前推出的《初戀》外，也包括《秋色》和《流金歲月》。

Gigi日前舉行音樂電影《Capítulo》放映會，展開音樂說書人的新章節。

今次音樂電影由Maggie Leung執導，Gigi在故事中飾演民宿主人，以過來人眼光觀看5位年輕人的感情經歷。而5位年輕演員也來頭不小，包括林峯《唱情歌的人》MV男主角的胡卓希（Jason）、Dear Jane《銀河修理員》中飾演陳樂的柯煒林（Will）、近日憑新歌《係咁先啦》走紅的吳家忻（Kayan9896）、曾參加《全民造星III》的麥詠楠（Buber），及曾在ViuTV劇集《三一如三》亮相的馮海銳（Yoyo）。率先推出的《初戀》代表仲夏，描繪對愛情啟蒙，就像在「時間長廊」內重溫年少時遇到初戀的情感和生活。

Gigi在故事中飾演民宿主人，見證胡卓希、柯煒林、吳家忻、麥詠楠、馮海銳，這五位年輕人相遇的故事。

而緊接下來的故事分別以《秋色》和《流金歲月》來包裝，前者讓聽眾首次感受到「秋的温馨，秋的冷感」；後者則講到主角再到某個年頭，你我閱歷漸多，有所轉化後便會讀懂這一章，才真正品嚐到當中的情感。