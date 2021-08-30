Kanye West終於推出新專輯《DONDA》　竟指控環球未經同意下發布

美國饒舌天王Kanye West（現改名為Ye）相隔兩年，終於完成新專輯《DONDA》，並於今日凌晨無預警在音樂串流平台上架。今次專輯收錄多達27首歌（包括《Donda Chant》），總長度大兩小時，並邀請了JAY-Z、Travis Scott、Kid Cudi、Lil Baby等極具份量級的饒舌歌手合作。

Ye將專輯名為《DONDA》是為了向已故母親Donda West致敬，而專輯中的同名單曲則是專輯的核心。當中亦能夠聽到Donda的一段演講，內容關於信仰和非裔民權，Ye同時在其他歌曲唱出有關家庭價值觀的議題。由於專輯一度傳出於去年7月發佈，延遲足足1年後終於上架，有不少樂迷都因此而感到非常期待。

Ye在Instagram出Post指控環球唱片沒有經過他的同意就發行了這張專輯，更表示環球自行禁止歌曲《Jail 2》上架。（IG/@kanyewest）

在發佈新專輯的同時卻發生小插曲，今日（30/8）凌晨Ye在Instagram出Post指控環球唱片沒有經過他的同意就發行了這張專輯，更表示環球自行禁止歌曲《Jail 2》上架，不過翻查Apple Music及Spotify，歌曲《Jail pt 2》有收錄在專輯中。另外，在日前舉行的第三個試聽會，Ye的前妻Kim Kardashian以白色婚紗亮相重演了兩人結婚的一幕，故惹來兩人復合的消息。

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