ANSONBEAN首個粉絲見面會　「豆粉」自製影片答謝偶像全場感動

被封為「寰亞新人王」的ANSONBEAN（陳毅燊），一直忙於拍戲和錄新歌，不過早前就特別抽空舉行粉絲見面會，答謝由他參加比賽至今，一直支持自己的「豆粉」（ANSONBEAN粉絲稱號）。而為了今次聚會，ANSONBEAN更碌盡人情咭，除請來《造星3》的老友方芷欣（方方）擔任主持，更邀來《全民造星III》戰友NY、Timo一齊跳舞助興。

ANSONBEAN碌盡人情咭，除請來《造星3》的老友方芷欣（方方，相右）擔任主持，更邀來《全民造星III》戰友Timo（左一）NY（左二）一齊跳舞助興。(寰亞唱片相片)

ANSONBEAN提到今年情人節，本身已搞過一次網上粉絲見面會，但實體的見面會就是第一次。「除咗要多謝『豆粉』幫手籌備成個活動，仲要多謝方方，佢係一口答應我做今次嘅主持，當然唔少得NY、Timo，上次新歌發布會，佢兩個同我一齊跳舞，但好多『豆粉』冇機會現場睇到，所以我哋今日跳多次俾大家睇。」

一班「豆粉」亦剪輯了一段視頻，送給ANSONBEAN，內容包括他參加《造星3》的精華片段，還有他第一次出席公開活動的照片，片段去到尾聲，有幾位「豆粉」親自讀出寫給ANSONBEAN的信，當中一位女粉絲說到︰「多謝你呢一年，喺我每次唔開心，你突然會出ig post、story、或者上TG留voice massage，你令我即刻有番動力同開心番。」

有指ANSONBEAN在現場感動眼濕濕，但他強調冇喊，會唔會係現場大塵呀？(寰亞唱片相片)

睇完「豆粉」的視頻，平日跳跳紥的ANSONBEAN突然變得沉默，原來他一直強忍著眼淚哽咽說：「其實睇到中段有啲眼濕濕......諗番起比賽（造星）到而家，你哋每一個鼓勵，出event每一次大家都嚟支持，好感動，亦冇諗過我每一個ig post，可以令大家開心，可以互相影響，多謝你哋過去一年嘅支持、陪伴。」之後ANSONBEAN唱出新歌《CRUSH（oh no！）》答謝一眾「豆粉」。