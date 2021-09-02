與歌神張學友合作拍新歌MV感震撼　Gin Lee：曬黑咗兩度都抵！

歌手李幸倪（Gin Lee）最近推出新歌《日出時讓街燈安睡》，邀請到歌神張學友加持演繹，以溫柔而有力量的聲線演繹扣人心弦的旋律，鼓舞樂迷並且安撫大家勞累的神經，希望大家學會轉換心境感受生活，學懂放手方可擁抱更多。

Gin Lee最近推出新歌《日出時讓街燈安睡》，邀請到歌神張學友加持演繹。

歌曲以拼命奮鬥的人作為故事藍本，很多時候人們只顧力爭上游，忽略了身邊至親，曾經的理想也許亦被現實磨蝕。MV中亦有相應的故事配合歌曲主題，講述一名於城市工作的女生，生活只得工作，每天拖著疲憊的身驅回到家獨自一人，即使取得事業上的成功也彌補不到心靈的空虛，所以她決意回老家一趟與父親相聚，重拾那簡樸真摯的快樂。

Gin Lee與學友在烈日當空下，抵住炎熱拍攝MV的演唱部份，提到跟學友的合作，Gin表示：「同學友哥一齊合作拍MV好夢幻，感覺之前一直喺電影入面見到佢，但今次佢活生生企喺我面前，好震撼！」她又笑言今次拍MV曬黑了兩度：「日景喺稻田拍MV好曬好熱，我自己都黑咗兩度，不過一切都係值得嘅！」此外，穿上白色服裝的二人要步行到拍攝的地方，期間要換上水鞋走一段泥濘的路，並不容易。今次MV由周殷廷（YanTing）執導，Gin表示很滿意：「一開始聽導演講解MV故事嗰陣已經眼濕濕，睇到製成品嘅時候好感動！之前同YanTing合作過幾次，對佢嘅作品有信心。」