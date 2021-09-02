Tyson Yoshi成名作點擊破千萬　感謝高爾宣轉載：一開始唔係咁誇

Tyson Yoshi（程浚彥）在月底與姜濤、柳應廷（Jer）及林家謙一同現身亞洲國際博覽館Arena，為《拉闊音樂會 風火雷電》表演前，率先傳出好消息。他在兩年前推出的成名作《Christy》，歌曲近日在YouTube的點擊次數衝破1000萬，成績驚人。他在Instagram也直言感到非常意外，指一切在沒有任何計算下發生，感謝一眾歌迷支持。

《Christy》在YouTube點擊率突破1000萬，達成里程碑。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

早前Tyson接受《01眾樂迷》專訪時，談起《Christy》在網絡上的成功，他指作品在題材上較個人化，內容並非如《To My Queen》一般大眾化，而是圍繞著女友Christy：「可能係因為（內容上）有真實性，令人哋覺得呢首歌嘅曲風同內容都同其他嘅情歌唔同。」至於第二個原因，Tyson推斷是因為YouTube演算法，令網民更容易接觸《Christy》：「YouTube嘅演算法係企喺Hip Hop、R&B嗰一邊，嗰一年基本上個個人都話『下一條片推送上嚟嘅就係《Christy》』，YouTube嘅演算法嗰陣時係幫咗我好多。」

Tyson Yoshi認為YouTube演算法是《Christy》點擊率高企的一大主因。（梁碧玲攝）

過去習慣在港、台兩邊走的Tyson與台灣音樂人也有緊密聯繫，他記得推出後高爾宣曾在社交平台宣傳，而點擊次數也因此暴增：「一開始嘅成績唔係咁誇張，係好嘅，咁多作品入面佢真係最好嗰首，但係未至於咁誇張。直至遇到高爾宣，嗰陣時其實仲未認識，但係佢聽到呢首歌，然後就將呢首歌po咗係story。就係嗰個禮拜，我多咗成萬幾個台灣聽眾，就係因為呢首歌而湧入我嘅Instagram。多得佢，嗰陣時嘅數就上升得好誇張。」他坦言自己曾研究過《Christy》的成功之道，雖然自己對作品感到滿意，但他認為一切成功純屬巧合。

Tyson記得在高爾宣轉載後，《Christy》點擊次數的上升幅度開始變得誇張。（IG@osn.osn）