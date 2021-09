Ed Sheeran於10月推出第四張專輯　新歌《Shivers》比喻戀愛快感

英國創作歌手Ed Sheeran近年都沒有推出新歌,並於2019年宣布暫別樂壇1年。歌迷苦等4年,繼6月推出《Bad Habits》後,Ed上月宣佈第四張專輯《=》將於10月29日發行,日前再發佈新歌《Shivers》及官方MV。

新歌《Shivers》由Ed Sheeran與金牌歌曲監製Steve Mac、FRED聯手製作,配合導演Dave Meyers操刀的MV中,節奏鮮明而充滿隱喻的畫面,將墜入愛河的快感敘述得淋漓盡致。而下月推出的專輯《=》也是截至目前完成度最高的一張作品,展現出 Ed Sheeran 作為藝術家的蛻變,以及他持續涉獵不同領域的各種挑戰。

大碟收錄Ed Sheeran在《÷》推出後四年短休間完成的創作,從歌曲中可以感受到歌者對於日常生活中各種人事的反思,和他對不同的情感所抱持的態度,包括「愛」(《The Joker And The Queen》、《First Times》、《2step》);「失去」(《Visiting Hours》);「堅毅」(《Can’t Stop The Rain》);「父愛」(《Sandman》、《Leave Your Life》〉,以及其日常和音樂旅程的真實寫照(《Tides》)。《=》結合Ed Sheeran豐富的音樂色彩,匯集充滿各種特色、以吉他為主軸的曲目,甚至通過民謠曲風的基底,將沉重、欣喜等情緒元素完美糅合在歌曲之中。