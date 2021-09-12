張天賦想做唱作歌手　預告年底再出一首歌：呢首風格比較pop啲

今年樂壇新人張天賦（MC）今日（12/9）現身銅鑼灣出席商場活動，吸引不少歌迷及途人圍觀。活動中MC除了演唱大熱作《反對無效》和新歌《Loser》外，也與現場觀眾玩遊戲，更親手設計燈籠送給在場的「賦二代」（MC歌迷暱稱），令他們都樂而忘返。

除《反對無效》外，MC也首度演繹新歌《Loser》。（梁碧玲攝）

MC在活動中也談到，期待往後能維持約每兩個月出一首新歌的節奏，更有意參與歌曲創作。他接受《香港01》訪問時也透露，今年將再推出一首新歌：「呢首歌嘅風格同之前嗰啲都幾唔同，而呢首歌會比較pop啲，相信大家都會鍾意呢首歌。」他也指最近開始投入創作，希望日後能將自己的作品分享給聽眾。

MC有意嘗試音樂創作。（梁碧玲攝）

談起今日與歌迷互動，MC也承認自己依然會感到害羞：「因為疫情關係，可能未必有太多機會接觸到現場觀眾，都算係未完全習慣呢個感覺。我都需要累積多啲面對咁多人唱歌嘅機會，令我喺肢體上面冇咁生硬、尷尬。今次可以一方面畀自己練習，一方面增強返呢方面嘅自信心。」

觀眾幾乎迫爆商場，MC坦言尚未習慣面對眾多觀眾演繹新歌。（梁碧玲攝）

臨近年底，外界也紛紛關注今年樂壇新人王誰屬，早前MC的《Good Time》和《反對無效》在樂壇流行榜上取得好成績，他直言自己期待能在頒獎禮拿下新人獎項：「你問我想唔想攞，我一定係好想攞新人獎，因為出道只係得一次，我就係得呢一次機會。我冇太過強求嘅心態，始終我只係想將自己最好嘅音樂或者最好嘅一面帶畀大家。當然如果人哋欣賞，而我能夠攞到呢個獎，絕對會係我嘅榮幸。（機會大唔大？）我都希望自己有機會攞到新人獎。」

雖然不會過份強求，但MC自認非常想贏新人獎。（梁碧玲攝）

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