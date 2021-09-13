葉巧琳首次開個唱注入音樂劇元素　獲男友批准與小鮮肉共舞自肥

2012年以樂隊Trekkerz（樂遊團）主音身份出道的葉巧琳（Mischa），本周六（18/9）將於海洋公園怡慶坊舉行音樂會系列「來日之音」第三回《葉巧琳 Mischa Ip 2021音樂會》，近日門票也全部售罄。早前完成音樂劇《攣攣成人禮》的Mischa連日來忙於彩排，她收到喜訊後不禁開心歡呼，更坦言：「好開心、好開心，係超級開心！因為自從知道開show之後，已經積極準備，因為唱歌、跳舞等表演都要練習，而前排有其他演出，所以時間變得好唔夠用。完咗劇後全身投入彩排，為咗排舞，每日流好多汗，而家聽到full house，真係覺得啲汗流得有價值！」

Mischa即將在星期六舉行入行9年以來首個音樂會。

為了這個入行9年以來的首個個人音樂會，Mischa在設計歌單的部份都給予不少意見，而在演藝學院主修音樂的她，一直希望自己可以將音樂劇的元素搬上舞台，一來可以讓更多人認識音樂劇，亦希望可以發揮自己所學的。今次能如願，Mischa當然很開心，彩排時份外投入，亦十分期待觀眾看到自己的演出後的反應。

Mischa揚言要趁今次演唱會自肥。

另一方面，曾表示會在拍MV時與靚仔合作集郵、乘機自肥的Mischa，笑言今次在主場便順勢「加碼」，安排一班男舞蹈員與自己共舞，加上舞衣和演出效果，彩排時已令 Mischa大為興奮。被問到是否已獲男朋友「過目核准」，Mischa笑言：「咪……同拍MV差不多，佢應該都見過嘅，應該無問題。」對於開騷日期逼近，Mischa也直言不敢鬆懈，每日練唱、練舞、做gym操fit等，全力備戰，希望可在音樂會上，與台下的觀眾共度一個愉快的周末。