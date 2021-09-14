胡鴻鈞大膽用中學生創作　新歌風格穩中求變：唔會係完全格格不入

胡鴻鈞（Hubert）今年繼續與監製蘇道哲（阿道）合作，繼《心跳移植》和《整親》後，近日再推出Lo-Fi R&B作品《今天不營業》，提醒聽眾在忙碌工作之中緊記自己初心，活在當下尋找快樂。新歌除了繼續由鍾說執筆填詞外，更起用中學生Kudos Lam（林躍）創作的旋律，而Hubert在接受《01眾樂迷》訪問中提到，原來馮允謙（Jay）也是其中一位幕後功臣。



今年Hubert推出嘅三首歌《心跳移植》、《整親》同《今天不營業》，都成功帶畀樂迷新鮮感。

除了推出自己的創作外，今年有合作過的林寶、徐繼宗、Kudos和鍾說都不是過去經常聽到的幕後班底。而今年Hubert求變的心態也正好透過與阿道選曲時反映出來：「我同阿道揀歌嘅時候，首先係睇啱唔啱我嘅風格，其次就係喺唔會比自己過去嘅風格有太大改變嘅情況下，我都會想嘗試一啲新嘅元素。今年出咗嘅三首歌都係同我以往嘅曲風好唔同，但係都唔會係一啲我完全駕馭唔到，或者係完全格格不入嘅風格，都係一步一步嘗試多啲唔同嘅曲風，跳出舒適圈，畀樂迷見到自己更加多嘅面向，聽到我更多唔同嘅聲音同演繹。呢個都會係我同阿道之後揀歌嘅方向。」

Hubert希望逐步作出新嘗試，而非突然把個人風格徹底改變，以免樂迷一時三刻未能接受。

新歌選擇與年僅17歲的Kudos合作，Hubert指較早前阿道曾向自己分享過不少demo，唯獨這段旋律最令自己印象深刻，他解釋：「我自己本身都對一啲R&B、Jazz同埋Lo-Fi嘅嘢好有興趣，所以會揀呢首歌。」至於今次繼《整親》後再次邀請鍾說填詞，Hubert也不排除繼續與她合作，又稱讚對方用字淺白、直接之餘，也非常貼題：「我覺得佢嘅風格係比較摩登啲，會用一啲好似口語，但係唔會完全係口語嘅方式，當中都有一啲玩味，可能唔只聽眾，我都會覺得佢嘅歌詞除咗講到我想講嘅嘢，當中都帶到一啲趣味，我都好鍾意佢呢種獨特嘅風格。」

你敢相信今次為Hubert作曲的，只是一位年僅17歲的中學生嗎？（林躍Instagram圖片）

Hubert承認過去甚少演繹R&B的作品，有見及此，他決定找Jay上課，期望可以把新歌演繹得更好。他直言：「佢喺我心目中絕對係唱R&B嘅王者，特別係廣東歌。所以今次第一次接觸《今天不營業》呢種曲風嘅時候，一開始我都唔清楚自己應該用一個點樣嘅唱腔去唱，我當時即刻諗起Jay，於是就打畀佢，問佢會唔會有時間同我上下堂，畀啲意見。」

為了《今天不營業》，Hubert決定找Jay Fung上堂。

他指Jay除了特意錄製demo示範外，也教導自己要透過聆聽，慢慢適應唱R&B需要的感覺：「你問我需要改進啲咩，我覺得自己需要聽多啲R&B，Jay都係咁同我講，話唱R&B好多時候係講求感覺，係考驗你本身對R&B呢樣嘢熟唔熟悉，好難可以用一啲技術層面嘅說法，或者透過一啲引導去教識你。好多時係憑感覺，所以真係要聽多啲，感受多啲，包括一啲groove、節奏、力度，其實真係要精通咗呢種曲風先至會唱得好。」因此，他認為自己R&B初體驗僅僅合格，不過不失，日後將花更多時間鑽研。

說到唱R&B的要訣，Jay Fung教Hubert要多聽相同曲風的作品，好好感受當中的氛圍及細節。（資料圖片）

被問到會否與Jay在音樂上有合作，Hubert也承認今年曾經試過與對方一起寫歌，不過目前尚未有一首能充分展示各自長處及個人風格的作品，加上最近開始為各自的工作而忙碌，因此目前只停留在創作階段，希望日後可以抽時間與Jay繼續寫歌，期待合作製成品順利面世。談起早前在電台訪問中提及過，正準備年底的一個大計，Hubert稱會在適當時候公布。