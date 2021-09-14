炎明熹新歌《真話的清高》預告片夠神秘　梁文禮暗示9月底派台

Gigi即將推出新歌《真話的清高》。（資料圖片）

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇》落幕後，15位學員在音樂上的動向備受關注，當中姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）早前以組合形式殺入兒歌界，先後推出動畫《多啦A夢》片頭曲《夢》，及為新兒童節目《Hands Up》唱同名主題曲。至於三料冠軍炎明熹（Gigi）則率先出道做樂壇新人，盛傳9月將推出新歌的她，歌名也在日前正式曝光。

這段15秒的預告片沒有音樂，除了歌名外，只寫上「愛和謊言能並存嗎？」。（星夢娛樂Facebook影片截圖）

星夢娛樂近日在社交平台上載預告片，指Gigi首支個人單曲《真話的清高》即將推出，官方也在Instagram透露作品並非劇集歌，不過就未肯對外公布確實日期。而這15秒的宣傳短片中，除了交代歌名外，又寫上「愛和謊言能並存嗎？」，不過與其他歌手推出的預告不一樣，今次連前奏、副歌等位置的純音樂都沒有，無法率先感受歌曲氣氛，也令一眾「Gi炎粉」等得更加心急。

官方除了指Gigi出道作並非劇集歌外，就沒有透露其他細節。（星夢娛樂Instagram截圖）

當然也有樂迷擔心Gigi能否如期在9月出新歌，不過商台DJ梁文禮就在訪問途中暗示過Gigi的派歌日期。早前他在節目《叱咤樂壇》訪問AGA（江海迦）時，當對方談起有學員開始準備新歌時，他就忍不住說：「嚟啦，炎明熹今個月（9月）已經有添啦，廿零號就出啦。」AGA再三確認後，也指十分期待：「聽到佢哋有自己嘅發展，我好期待聽到佢哋屬於自己嘅歌，係屬於佢哋自己嘅聲音，自己嘅故事。」記者曾嘗試向Gigi姑丈詢問更多細節，他指唱片公司希望將新歌內容保密，詳情需要留待公司進一步公布。

梁文禮話Gigi新歌會喺9月底正式派台。（資料圖片）

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