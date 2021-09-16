鄭欣宜慶祝YouTube破10萬訂閱人數　挑戰攀石飛索嚇到爆喊尖叫

去年開始經營個人YouTube頻道的鄭欣宜（Joyce），早前公開講過，只要突破10萬訂閱用戶，便會做一件「大事」。另一邊廂，Joyce亦呼籲fans一起行善，為慈善機構籌款，更會在當中揀選兩名幸運的善長人翁，與她一起參與「Let’s Get Moist with Joyce十萬訂閱大挑戰」，兌現「找數」承諾。

鄭欣宜YouTube頻道破10萬訂閱人數。（IG/@princejoyce）

原本希望為慈善機構籌集10萬善款的Joyce，估不到粉絲反應相當熱烈，現已籌得接近22萬善款，同時也令Joyce決定提高「找數」難度，她說：「其實本身諗過不如去挑戰食碗辣麵就算啦，但我又想叫人捐款，加上10萬訂閱我覺得係一件大事，同埋過去嗰兩年，因為疫情嘅關係大家都面對好多嘅困難，我覺得開咗YouTube之後，反而得到好多愛，工作上面都幾順利，所以係時候要俾返一啲嘢大家，所以今日我決定挑戰兩件『大事』，就係攀石同飛索。」

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當日出發到石澳「找數」，天一直下著大雨，令Joyce相當擔心：「因為玩攀石同飛索，落雨會好危險，所以一直好擔心，但我去完髮型屋紥辮，出發去石澳，就見到忽然陽光普照，原來雨過真係會天晴㗎！」與兩名善長fans會合後，Joyce首個任務是挑戰攀石，只在十六歲時玩過一次攀石的她，在教練從旁指導下，於垂直的懸崖上一步一步攀上十多米高崖頂，更要在終點位置攞一個任務袋，期間，畏高的Joyce不斷尖叫再尖叫，亦想過「縮沙」唔玩，甚至多次不信任教練的指示：「我發現我最差嘅地方係唔信人，呢個係我一個好大嘅問題，攀石期間我唔信條繩、唔信教練，經過今次，我學識放手去信任身邊人，因為好多事情，一個人係搞唔掂。」

Jpyce與兩名善長fans一齊挑戰攀石飛索。

接著，Joyce再去挑戰飛索，她打開了在攀石時取下的任務袋，原來袋內放有YouTube授予擁10萬訂閱帳戶的白銀創作者獎牌，Joyce望著獎牌，感恩地說：「我估唔到有呢一日，本身係一個小小嘅興趣諗住疫情期間冇咩搞搵啲嘢搞，因為你哋成日睇我嘅片、留言俾我、訂閱我channel，多謝你哋令我每一次拍片都會好大膽去嘗試啲唔同嘅嘢，如果唔係開咗channel嘅話，我係一定唔會玩攀石、飛索，多謝你哋，我會繼續繼續加油！」