我是現場｜張天賦與洪嘉豪聯手開騷　麥花臣變一夜限定「小紅館」

2021年本地音樂會系列《我是現場》繼「許廷鏗 x per se」及「馮允謙 x 陳卓賢」兩次驚喜聯乘後，《我是現場》音樂會003將由兩位華納新生代男歌手洪嘉豪及張天賦（MC）接棒，於10月23日於麥花臣場館舉行一夜限定「紅館式四面台」音樂會。門票將於下星期而（21/9）上午10時起公開發售。

今次輪到「賦豪CP」聯手，留意返，《我是現場》音樂會003係四面台！

洪嘉豪與MC同樣是第一次舉行演唱會，前者過去展現全能唱作實力，2018年推出的首張EP《Curiosity》中，5首歌有3首打入各大歌曲流行榜，當年更橫掃多個新人獎，當中包括「叱咤樂壇生力軍」金獎；MC自參加《全民造星II》已得到極高的關注度，最後勇奪亞軍，未正式出道已成為萬人迷。今年正式加入樂壇，三首單曲《Good Time》、《反對無效》和《Loser》的MV在YouTube瀏覽次數皆過百萬，當中《反對無效》更錄得高達370萬人次觀看，絕對為他的音樂路途打下強心針。

MC今年加入樂壇，第一年就有機會開演唱會！

嘉豪與MC今次將首度合作舉行音樂會，屆時麥花臣場館將搖身一變成為四面台的「小紅館」，讓二人與粉絲以最親近的方式交流。對於首度舉行音樂會，並且以「紅館式」製作與粉絲相聚，嘉豪與MC都感到十分興奮與期待，嘉豪說：「今次終於有一個完全屬於我哋嘅舞台，等我哋可以感受到粉絲們最直接、最熱情嘅歡呼，到時我點只有謎之微笑，直情會開懷大笑！」MC也笑言：「踏上紅館絕對係每個歌手嘅夢想，今次可以先喺小紅館嚟個熱身，當然求之不得！到時我一定會大嗌『山頂嘅朋友大家好呀！』」

嘉豪期待試用紅館規格開騷。