林奕匡邀「試當真」阿慈做MV女主角　認常打字宣洩：寫完條氣順咗

林奕匡（Phil）近日推出新歌《關於愛的碎念》，以哲學角度探討情愛問題。新歌MV邀得人氣網絡頻道「試當真」成員阿慈（倪安慈）擔任女主角，原來今次是阿慈是首次參演拍MV，令Phil感到有點驚訝：「佢拍嘢拍得多，一睇佢就有種professional嘅感覺。」獲讚的阿慈立即「回敬」，表示都愛聽Phil的名作《高山低谷》及《安徒生的錯》，對於今次合作，Phil笑言已經很久未試過MV中有女主角：「我覺得MV中有女仔的話，會吸引到多啲男仔睇多啲！」整個MV帶moody感覺，Phil直言亦作了不少新嘗試；愛開玩笑的阿慈坦言最期待拍親熱戲，讓Phil嚇了一跳！阿慈急急解釋：「因為成個MV好artistic、好moody，我期待啲情感爆發嘅戲……」令Phil笑不停。

阿慈成為Phil新歌《關於愛的碎念》其中一個亮點。

《關於愛的碎念》MV以白色為主調，一身白色造型配以漂白髮色上陣的Phil坐在半透明的房間內，隔着小屏風聽阿慈訴苦，二人異口同聲地指在現實世界中多數會擔任聆聽者，但Phil提到如果自己有事要呻訴，反而會以文字宣洩：「可能係send封email，或者係一封簡短嘅信，去講一啲自己嘅心底話，因為當你寫嗰陣，可以小心地用啱字眼去表達你想講到個意思。我講嘢唔叻，所以如果我要錄低，可能要錄好多次，用文字可能會容易啲去表達。另一個用寫好過用講嘅好處係，無論你想寫俾自己定人哋，甚至鬧人都好，有時你寫完之後，你可能已經覺得嗰條氣順咗，有幾次喺Facebook或者唔同平台上寫咗一大堆字之後，『呼，算喇！』就click out、refresh或delete咗佢，因為條氣順咗啦嘛。」如果現實中要向樹洞訴心聲，Phil透露會將對象設定為已離世的家人或朋友：「我覺得要講畀仲喺度嘅人聽嘅話，就不如直接向嗰個人講啦，想講但又唔敢講，唔好婆媽，要講就去講。」

歌詞中另一着眼點，就是「好勝」，Phil坦言以往是個好勝的人，就算玩遊戲都要跟足規矩，甚至試過鬧喊朋友，結果被老婆狠狠地教訓：「歌詞都有講好勝嘅問題，我哋明明想喺埋一齊，我哋都respect對方、鍾意對方，但係因為我唔想落唔到台，覺得要面子的話，反而係害咗大家。」

Phil經常打完一篇文字後，最後因怒氣全消，最後沒有上載到社交平台。

演唱會觀眾率先試聽

早在今年7月，Phil就在個人音樂會中唱過這首作品，當時甚至連歌名都沒有，而歌詞也需要進一步改善，不過阿慈則成為首個非唱片公司人員聽到這最終版本的聽眾，她興奮地表示：「我事前不停loop首歌，細味歌詞，好洗腦，而家調轉都識背！聽完之後亦有嘗試沉澱下啲情緒，諗返啲回憶，希望可以幫到入戲。」她又指因為這是自己首個演出的MV，所以刻意減肥和做運動，晚餐都以Phil的歌詞來「充饑」，聽歌後亦有所領悟：「我嘅結論係人最緊要就係溝通，否則就會後悔。因為成首歌好似帶住一個好遺憾嘅氛圍，有少少sad嘅，覺得『如果當初我有講呢句，件事會唔會好啲呢咁樣？』」

阿慈笑稱晚餐以Phil的歌詞來「充饑」。

Phil便解說指，其實最重要是取得平衡，假設自己的另一半做了錯的事，而自己每每都針對對方的話，兩人相處會變難；但如果不向對方提出問題點，又可能會因為一個不知錯而繼續做，令磨擦變多，就更難去修補，所以一定要取得平衡。Phil明言：「我想寫呢隻歌時，想提到無論愛情、親情、友情，一定有好多conflict、大家意見唔同嘅時候，究竟有幾重要，要令到對方去認同你呢？而喺咩情況下，就算你明知可能你啱啲嘅，但你着重呢個關係而肯讓步令到對方舒服啲，又或者係令到件事和諧啲呢？有好多人做唔到呢樣嘢，兩個人都做唔到時，就會散㗎喇，總要係有個人讓步。」

Phil認為作出讓步有助修補關係。

講到自己的「讓步」底線，Phil指其實有很多不同程度的讓步空間，視乎事件本身，如果對象是自己的另一半的話，「就算佢做錯咩都好，大家都繼續一齊行落去㗎嘛？所以去呵返佢或𠱁佢，至少要做啲嘢，俾佢知道大家係要一齊行落去嘅。」但他也不諱言，面對很明顯的是非黑白，就算是一位相識多年的朋友，Phil仍認為要明確表態：「有啲人可能覺得我哋都認識咁多年啦，係一定要珍惜嘅，但係人係會變，但係喺埋一齊、相處嘅時候都係唔開心，而佢真係唔珍惜你、當係一個朋友，咁何來你咁著緊去傷害自己去珍惜佢呢？因為有時朋友真係唔需要多，但係一定要係好。」