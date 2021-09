【輕談淺唱不夜天】看《毒水曝光》　幻聽坂本龍一配樂史

電影題材言志高尚,男主角真人W. Eugene Smith背景吸引,如果你看過他的攝影作品必定對電影畫面有所期待。我對Johnny Depp的家暴花邊並沒興趣,所以並不影響入場的熱誠,加上以下的名列已夠令人興奮︰淺野忠信、真田廣之、美波、國村隼、加瀨亮、Bill Nighy、坂本龍一,這已經足夠令我滿載希望、滿懷信心地走進戲院觀看。

電影畫面一開始便充斥着一遍E沖C的藍調,怨美動人。電影推進半個多小時,我感到「美得唔多對路」,無論畫面美術、服裝造型也有一份說不出的刻意。Johnny Depp的老人黐鬚造型及演技,竟令我想起當年石堅叔金毛獅王的角色,真的有點強人所難,如果你上網見過W. Eugene Smith的照片便會明白。主角不是Johnny Depp可能會容易消化些,Johnny迷或會把我罵個落花流水,但我還是認為他較適合傑克船長,或是Tim Burton執導的電影。完場時不禁嘀咕著:「又是一套用耳朵聽的戲,沒有了背景音樂,算是一套不容易完成的電影。」

電影選曲能讓Retro潮流再現

在選曲上,電影甫開場便直入60年代末期,英國藍調搖滾樂隊Ten years after的《I’d Love to Change the World》,雖然略為畫公仔畫出腸,但勉強可以過關。後來Art Blakey的《Moanin》更顯得為特別而特別,男女主角卿卿我我的場面配上《Beyond the sea》令人慘不忍暏;其中一場Johnny Deep清唱Bob Dylan的《Forever Young》更是一歌道破整套戲的感覺,耗盡天下兵器,台前幕後粒粒巨星,每首單曲都是好歌之選,卻是力有不逮,一場錯配。《毒水曝光》電影原聲大碟也只輯錄了坂本龍一的電影配樂作品,並沒有以上選曲。

不得不提,要討論電影選曲,非提王家衛電影不可。歌曲選播永遠也是快、狠、準!甚至能令舊歌借屍還魂,再上熱話!由淺入深地把舊的曲目變成Retro潮流,盡玩甘草變花旦的戲法。一套《春光乍洩》令部分貼地的香港人神往阿根廷音樂,王大導的電影除了用眼看,絕對值得用耳聽多回。

幻聽坂本龍一

看這套電影時,如果你熟讀坂本龍一的配樂歷史,或會跟筆者一樣出現幻覺,感覺配樂似曾相識。沒有比較沒有傷害,每當配樂在耳邊響起時,我腦海便不停轉出《末代皇帝》(The Last Emperor)內的數首單曲。可能是坂本龍一另一個宣傳策略吧!看後令我整整一星期都在回顧他的配樂佳作。

《毒水曝光》(Minamata)導演Andrew Levitas說:「坂本龍一是我夢想中的合作者。」坂本在這部電影真是功不可沒,電影每次瀕臨悶死邊緣,配樂響起還是會讓人不期然地全神貫注品嚐每一粒音,甚至歌手Katherine Jenkins主唱的《One Single Voice》片尾曲,也讓人聽畢全歌才願意離場。配樂及片尾曲為整部電影力挽狂瀾,餘音裊裊,不絕如縷。電影是失望而回,但單聽配樂會給你另一番想法,這套電影我會較願意花費在原聲大碟上。

