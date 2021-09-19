張天賦出道半年即與洪嘉豪開演唱會 或成「賦豪CP」最後一夜？

今年樂壇新人張天賦（MC）今日（19/9）現身觀塘一個市集表演，向現場觀眾演繹《Good Time》。他在接受《香港01》訪問時稱有種回到昔日在街頭演唱的感覺：「最近都有比較多商場或者活動嘅演出機會，多數情況我都希望有一位結他手，咁就可以保留住當初好簡單嘅感覺，今日嘅氣氛都幾似之前Busking。」

最近MC傳來好消息，他將在10月23日與洪嘉豪一起進軍麥花臣場館，舉行《我是現場》音樂會003。說起近期與嘉豪組成「賦豪CP」，他笑說：「其實我哋私底下都有講過，我哋做完騷之後就會喺台上面宣布分手。」他續指自己十分期待，對出道僅半年的新人來說，這個機會非常難得。

其實嘉豪和MC私底下關係非常友好，在其他人眼中，兩位好友都身處同一間唱片公司，在音樂上合作的機會自然也比較多。不過，MC卻指過去甚少與嘉豪一起jam歌：「其實我哋私底下係講笑、一起玩會比較多，但係為咗今次演出，我哋都開始傾緊，究竟我哋喺音樂上可以刷到咩火花呢。記得之前同佢合唱過兩首歌（《密封罩》、《自問自答》，反應都好好，於是諗住用呢兩首歌嚟參考，睇下會唔會做到更多。」

作為新人，MC也不忘請教師兄師姐準備演唱會的秘訣。他坦言自己非常擔心演唱會當日的聲線狀態，當中也從陳蕾身上偷師，學到一些演出前開聲或養聲的方法，甚至也開始參考坊間流傳的大計：「我聽講過飲威士忌有幫助，但係要一直含住，等個口變到好暖，然後先慢慢吞，聽講可以短時間之內開聲。但係呢個我未證實到，而我盡可能都唔會畀自己把聲壞得好嚴重。」