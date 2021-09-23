黃偉文親解Anson Lo新歌超難寫原因　被demo靈魂考起：先天限制多

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）昨晚（22/9）推出新歌《Megahit》，早前填詞人黃偉文（Wyman）曾指此曲是「近10年最難寫嘅作品」，他在新歌推出MV後於Instagram貼文，解釋為《Megahit》填詞需要克服的地方。

Wyman親自解釋《Megahit》填詞部份難在哪裏。（視覺中國）

由於是跳舞歌，許多人會覺得快歌字數又多又密，相當考填詞人功力，不過Wyman認為這些都可以用時間和心機克服，而真正需要處理的地方，是原本demo中出現的各種像聲字，包括經常聽到的「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh」，全部都在重要位置頻繁地出現，若然要將所有像聲字保留，將會令難度大幅提升。他特別以副歌後半段（即歌曲C段）作為例子：「『Boom Boom Boom』只得三粒字之後就是『Bang Bang Bang』，換言之，填詞人只得三個字把這兩組像聲字有意思地連貫起來（還未說到那些散佈世界各地五步一樓十步一閣的Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 和口哨聲），即是說，詞人可填的地方很少，又要保存像聲字在它們原有天然的位置而又要make sense，已是一種難度。中英不斷轉換時，還要發音順口意思流暢。」

「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh」大家聽得過癮，但這些像聲詞令整首歌的難度提升不少。（MV截圖）

而考慮到歌曲順耳的程度，這些英文的像聲字也因押韻而限制了選擇，於是他也忍不住問監製Edward Chan和Anson Lo：「填咗詞幾廿年，唔使講我梗係明keep到所有Boom同Bang會上腦好多啦，但係咁樣可能會令中文部份好肢離破碎㗎噃……咁所以呢，唔keep晒所有像聲部份得唔得，保留到嘅盡量保留，但係留返個彈性比我，必要時唔要一啲，填埋廣東話，就易寫好多，story-telling方面又無咁多限制，咁又好唔好？」

Anson Lo考慮到編舞的效果，希望Wyman保留所有像聲詞。（MV截圖）

只是「教主」當時回覆說：「但如果keep得晒，排舞會好排啲得意啲，隻舞出嚟一定會好睇好多喎。」這番話足以令Wyman心軟，決定把所有像聲字保留，他坦言：「不敢說成果怎樣怎樣，但都盡力了，希望大家喜歡這個通過『碰撞』而產生進步產生愛的故事，無論在歌裏歌外。」

MV演員陣容強勁：