吳林峰加盟新公司即開騷　預告將翻唱個人創作：對我意義重大嘅歌

說起吳林峰，或許大家未必會想起是哪位歌手，但他今年的第一首單曲《樂壇已死》就成功引起樂壇熱話。最近加入新唱片公司Sunny Idea的他將於10月16日，於旺角麥花臣場館舉行《吳林峰明天一切如常演唱會》，可說是從街頭唱到麥花臣，門票在明日（24/9）上午10時起開始優先訂購，並於下星期二（28/9）同樣時間於網上公開發售。

吳林峰即將舉行個人首個演唱會。

吳林峰向來愛在生活中發掘微細小事作為歌曲題材，因此不時被樂迷誤會，以為他的生活多姿多彩，他說：「以往同朋友或者中學同學傾偈，佢哋都話好羨慕我嘅生活，因為佢哋好多人都返朝九晚五，生活刻板，但其實我嘅生活比大家更要重覆：每日起身返去一間200呎左右嘅房裡面構思、寫歌，完咗就返屋企。大家嘅生活模式其實係唔會變，『明天一切如常』，但我哋可以喺呢個框框裡面，尋找不一樣嘅內容，令自己生活多一啲值得回味嘅地方。好似我咁，返屋企嗰陣，不論搭車行路，都鍾意睇留意身邊嘅事物，感受多一啲呢個框框帶俾我嘅樂趣。」吳林峰將演唱會主題命名為「明天一切如常」，就是希望大家看過他的演唱會後，即使每天不停重複同一個生活模式，但至少記得從框框中讓自己快樂。

雖然每天過著刻板生活，但吳林峰希望大家可以在框框內找到樂趣。

首度舉行個唱，吳林峰形容為「新鮮、興奮又擔心」，他解釋道：「由Busking到而家，由喺街唱到上台，好似好大嘅進步，當然好希望好多人嚟見證，同時亦好期待呢件事發生，但因為呢個係轉投新公司Sunny Idea嘅新任務，好多同事支持，自然亦唔想白費大家嘅心血，所以心情又好緊張好擔心，複雜嘅心情，令我好想當係最後一次演唱會咁去盡做好佢。」吳林峰預告除了獻唱自己的作品外，亦會演繹他寫給其他歌手的歌，不過他事先聲明這一次並非作品展，並說：「我未必會唱返原版，或者會唱Demo，或者重新編曲。另外亦我會唱一啲對我意義重大嘅歌曲，以我嘅方法唱畀大家聽。」

吳林峰除咗唱個人作品，都會用全新方式演繹自己嘅創作。

為了隆重其事，吳林峰早就為個唱作準備，操fit自己少不免，他說：「我有積極做運動，希望到時唔係一個好臃腫嘅肥仔⋯⋯都係肥仔，瘦少少啦！」除此之外，吳林峰亦找來歌唱老師改善自己嘅演唱技巧與咬字，不過更估不到的，是他近期更多作冥想練習，他說：「因為想放鬆自己，等自己可以以最好狀態見大家！」