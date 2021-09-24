Dear Jane演唱會｜首度與C AllStar合作　預告將拍綜藝合唱兼打波

Dear Jane昨晚（23/9）於紅館繼續第三場《Dear Jane Pendulum Tour 2021》演唱會，有徐濠縈、湯怡、林欣彤及樂隊One Promise到場欣賞。經過兩晚演出，四子表現越戰越勇，尤其在獨唱部分，Jackal（伍漢邦）與Nice（黎俊華）繼續教觀眾跳舞，Howie（翁厚樑）昨晚亦不甘示弱說：「佢哋個個都有手勢，我都要，一齊做個Rock and Roll手勢先，我哋要返去80年代！」全場舉起手和應，氣氛High爆。

+ 3

Dear Jane三晚以來都給予觀眾不少驚喜，繼AGA（江海迦）及《試當真》後，昨晚更邀請C AllStar擔任表演嘉賓，原來這次是兩個單位首度於音樂上合作。剛於7月完成紅館騷的C AllStar再踏紅館台板仍然表現得很興奮，與Dear Jane合唱《集合吧！地球保衛隊》期間，King（吳祟銘）忍不住邊唱邊拿手提電話自拍。

C AllStar獲邀為Dear Jane演唱會擔任表演嘉賓。

C AllStar對短時間內能重返紅館演出感到興奮，談到與Dear Jane的關係，他們說：「其實我哋同行咁多年，講得最多嗰句係『Good Show』，因為次次都係來去匆匆，今晚係第一次喺音樂上合作，係咪好想睇我哋多啲合作呢？」On仔（陳健安）透露他們將合作拍攝電視節目：「預告下先，嚟緊有個電視節目係講樂隊、組合，我地同Dear Jane會有啲crossover，今次唔止音樂上，我哋係會打籃球。」身旁的Jase（何建曦）即自嘲說：「一睇我哋身形，就知我哋打籃球出身啦，睇吓我地身高唔過一米七，點可以打贏Jackal。」接着，他們獻唱《留下來的人》，全場以電話燈營造星海，場面感動。