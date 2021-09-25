拉闊音樂會｜姜濤嫌三日綵排時間太多：MIRROR都係即日學即日演

商台舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》舉行在即，林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）一同現身九展一個綵排室作最後準備。四子在綵排時演繹《神奇的糊塗魔藥》、《迴光物語》、《Stress Out》和《蒙著嘴說愛你》，及後接受《香港01》訪問時表現得相當輕鬆，問到此刻心情，他們指現時已經準備得「如火如濤」，家謙和Tyson更分別笑說自己懷著「慶功」和「等收工」的心情。

林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）為27/9舉行的《拉闊音樂會 風火雷電》綵排。（陳順禎攝）

不過Jer坦言綵排時間過得太快：「三日Rehearsal嘅時間眨眼就過，之後就要開騷，姜濤同我講話佢覺得唔夠時間，話本身有更多精彩嘅嘢可以喺今次呈現到。」姜濤就指所準備的東西相若，只是壓力會較大：「因為有一啲郁動比較大嘅環節要練，例如會跳下舞。其實Jer話佢唱咗咁多年歌都想跳舞，但係佢都話冇時間練。」而Tyson則直言他和林家謙都不可能有跳舞環節，「死都唔跳」。

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至於三日綵排是否過於趕急，姜濤竟嫌多：「講真，我哋MIRROR有時都係即日學即日表演。講笑，其實係充裕嘅，大家歷來都係以呢個模式準備。」至於家謙被問到會否演唱新版《難道喜歡處女座》時，他也笑說：「可能會呀，未定呀，仲執緊歌單。」令在旁的人不禁大笑。Tyson則指自己只擔心會忘記歌詞，而Jer也說這次難得有四位風格不一的音樂人走在一起，希望觀眾享受演出。